Çocuğuna işkence yapan Suriyeli baba tutuklandı

HEM DÖVÜYOR HEM DE DİLENDİRİYORDU

VİCDANSIZ BABA TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Önceki günlerde Suriye uyruklu 7-8 yaşlarındaki M.C., annesi H.C. ile birlikte bir yardımseverin yanına yardım almak için gitmiş, darp edildiği ve işkence gördüğü anlaşılan çocuk, babası A.A.C.’nin de baskısıyla kendisine zabıta tarafından işkence edildiğini ileri sürmüştü.Yapılan incelemeler sonucu M.C.’nin babası tarafından dövüldüğü ve dilendirildiği ortaya çıkmıştı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen baba A.A.C. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmişti.Suriye uyruklu baba A.A,C., çıkarıldığı savcılığın ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.