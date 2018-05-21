Çocuğunu kurtarmak isterken asansörde sıkıştı

Cevizkent Mahallesi TOKİ konutlarında kat görevlisi olan Hasan Kayabaşı (33), asansörde mahsur kalan çocuğunu kurtarmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Kayabaşı, asansör boşluğuna sıkıştı.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden apartman sakinleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Kayabaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA