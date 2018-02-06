Çocuğunu öldürmeye çalışan anne hamile çıktı

3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ÇOCUĞUNU YETİŞTİRME YURDUNA BIRAKMIŞ

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adıyaman'da bir kadın 4 yaşındaki hasta çocuğunu boğarak öldürmeye çalıştı

Mehmet Nuri Turan

Baygınlık ve kusma şikayetiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 yaşındaki Z.S., tedavi gördüğü hastanede öz annesi Zeynep A. tarafından elbisenin kol kısmıyla boğazı sıkılarak boğdurulmaya çalışılmıştı. 15 dakika boyunca nefessiz kalması sonucu kalbi duran ve daha sonra sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda kalbi çalıştırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Z.S’nin beyin ölümü gerçekleşmişti.Öz kız çocuğunu öldürmeye çalışan ve daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Anne Zeynep A., ile ona yardım ettiği iddia edilen N.Ç., emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından öğle saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti.Adliyeye sevk edilen Zeynep A., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep A’ya yardım ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen N.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.4 yaşındaki kız çocuğunu hasta yatağında boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A’nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cezaevine sevk edildiği esnada ağlayarak adliyeden çıkıp daha sonra polis ekip aracına binen anne Zeynep A., gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.Kız çocuğunu öldürmeye çalışan Adıyaman Adliyesinde görevli Zeynep A’nın 4 yaşındaki kız çocuğu olan Z.S’nin dışında 2 yaşında da İ.S., isimli bir erkek çocuğu da olduğu öğrenildi. 3 yıl önce eşinden boşanan ve 45 gün önce Mardin’den Adıyaman Adliyesi'ne atanan anne Zeynep A’nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.Mardin’den Adıyaman Adliyesi'ne atanan Zeynep A’nın Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek, kalacak yerlerinin olmaması ve boşandığı eşinden dolayı can güvenliğinin bulunmamasından dolayı geçici olarak 4 yaşında Z.S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S’yi, yetiştirme yurduna bırakma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.Cumhuriyet savcılığına yaptığı müracaat doğrultusunda Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan incelemelerin ardından Z.S. ile İ.S., 15 Aralık 2017 tarihinde anne Zeynep A’dan alınarak bir yuvaya yerleştirildi.Kısa bir süre yuvada kalan çocuklar, anne Zeynep A’nın ev kiralaması ve işlerini yoluna koymasıyla çocuklarını yeniden alabilmek için cumhuriyet savcılığına yaptığı müracaatta bulundu. Yapılan müracaat doğrultusunda her iki çocuk yapılan incelemelerin ardından anne Zeynep A’ya, 24 Ocak 2018 tarihinde teslim edildi.Çocuklarını yapılan incelemelerin ardından teslim alan Zeynep A., kira olarak tuttukları Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında bulunan bir eve yerleşti.Tuttukları eve yerleştikten 11 gün sonra (3 Şubat 2018) 4 yaşındaki Z.S., kusma ve baygınlık şikayetleri üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine yatırılarak tedavi altına alınmış, 4 Şubat 2018 tarihinde de annesi Zeynep A., tarafından öldürülmek istenmişti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Cihan Kizir /İHA)