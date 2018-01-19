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Çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gitti

Adana’da bir kadın iki yaşındaki çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gitti

Çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gitti
Adana'da iki yaşındaki çocuğu camları kapalı bir otomobilde yalnız gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat araçta yalnız olan çocuğun havasızlıktan etkilenebileceği endişesiyle camı tahta sopayla kırmaya hazırlandı.          


ÇOCUĞU ALIĞ KUAFÖRE GERİ DÖNDÜ


Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere gelip kapıyı açarak  çocuğunu çıkardı. Çevredeki vatandaşlar ile anne arasında, çocuğunu araçta yalnız bırakması nedeniyle kısa süren bir tartışma yaşandı.  Daha sonra kadın, çocuğunu kucağına alarak kuaföre döndü.   



 


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