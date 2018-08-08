Çocuğunu zincirle boynundan bağlayan baba serbest bırakıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanın çatısında yaşanmıştı. İddiaya göre, İ.H.Y., 13 yaşındaki çocuğunu oturdukları apartmanın çatısında zincirle bacaya bağladı. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, Y.Y.'yi boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti. Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y.'nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine baba İ.H.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, nöbetçi mahkemece ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İHA



