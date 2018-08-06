Esenyurt'ta öğle saatlerinde psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli kişi, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE BÜFECİDEN

Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, “Ben olay yaşanırken büfedeydim. Ben de kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm hemen kucağıma alarak ilk yardım da bulundum ve hastaneye götürdüm” dedi.

Olay esnasında postanede bulunan Tuncay Gül isimli bir vatandaş ise, “Ben postanedeydim orta refüjde kalabalığın toplandığını gördüm olay yerine gittiğimde yerde yatan küçük erkek çocuğunu gördüm kafasında ve bel kısmında büyük darbe vardı. Biz olayın ilk önce kaza olduğunu düşündüm. Ama daha sonra babanın şiddet uyguladığını öğrendim babanın ciddi şekilde ceza alması lazım” diye konuştu.