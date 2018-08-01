Çocuğunuzun şampuanını dikkatli seçin

Bebeklerin hassas cildi için ilk günden itibaren bebek cildine uygun, güvenle kullanılabilecek ürünler sunan Uni Baby, yeni reklam filminde boyasız şampuanının içeriğinde yer almayan maddeleri vurguluyor.

Anne olmanın zorluklarının, çocukların eğlenceli anlarıyla bir arada anlatıldığı reklam filminde, annelerin bebekleri ile hayatlarında yaşanan değişimin altı çiziliyor. “Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok” iç görüsünün merkeze alındığı filmde, bebeklerin ve annelerin hareketli, renkli ve neşeli anları görüntüleniyor.



