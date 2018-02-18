Çocuk bedenime dokunma! (#ÇocukSusarSenSusma)



AVRUPA'DA İLK SIRADA

Yusuf Cevahir

Mustafa Kemal AtatürkKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; 2017’de cinsel tacize uğradığı belirlenen çocuk sayısı 387! Sadece Ocak 2018’de 147 çocuk tacize uğradı! Uzmanlar, “Vakaların ancak yüzde 15’i tespit edilebiliyor. Tablo çok daha karanlık” diyor.Çocukların yüzde 63’ü evinde, yüzde 18’i sokakta, yüzde 8’i okulda tacize uğruyor. İstatistik Kurumu verilerine göre de; Türkiye’de çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranı yüzde 35. Bu ürkütücü oran ile Türkiye, avrupa ülkeleri arasında ne yazık ki ilk sırada.