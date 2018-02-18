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Çocuk bedenime dokunma! (#ÇocukSusarSenSusma)

Anne, baba, teyze, amca! Yalvarırım susma... Çocuk istismarına karşı başlatılan ve çok sayıda ünlünün de destek verdiği “ÇocukSusarSenSusma” başlıklı kampanya dünya çapında ses getirdi

Çocuk bedenime dokunma! (#ÇocukSusarSenSusma)
VATANI KORUMAK ÇOCUKLARLA BAŞLAR
Mustafa Kemal Atatürk


Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; 2017’de cinsel tacize uğradığı belirlenen çocuk sayısı 387! Sadece Ocak 2018’de 147 çocuk tacize uğradı! Uzmanlar, “Vakaların ancak yüzde 15’i tespit edilebiliyor. Tablo çok daha karanlık” diyor.


AVRUPA'DA İLK SIRADA


Çocukların yüzde 63’ü evinde, yüzde 18’i sokakta, yüzde 8’i okulda tacize uğruyor. İstatistik Kurumu verilerine göre de; Türkiye’de çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranı yüzde 35. Bu ürkütücü oran ile Türkiye, avrupa ülkeleri arasında ne yazık ki ilk sırada. 

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