Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok

'AİLELERİMİZ RAZI GELMEDİ, KAÇIP DİNİ NİKAH KIYDIRDIK'

KENDİ RIZAMLA İLİŞKİYE GİRDİM DEYİNCE YILMAZ Ö. TAHLİYE EDİLDİ

CİNSEL İSTİSMAR 1'DEN FAZLA GERÇEKLEŞTİ'

TUTUKLANMASI 'UYGUN BULUNMADI'

Yusuf Cevahir

Sakaryalı Yılmaz Ö., Ankara’da oturan C.B. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlamıştı. Pazarcı Yılmaz Ö. ile C.B. geçen yaz Erzurum’a gelerek buraya yerleşti. Hamile olan C.B.,13 Ağustos 2017’de düşük riski ile Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’ne gitti. C.B.’nin yaşının küçük olması nedeniyle doktorlar durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve polise bildirdi.Hastanenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Yılmaz Ö., ailelerin C.’nin yaşının küçük olması nedeniyle bu birlikteliğe rıza göstermedikleri için kaçarak dini nikah kıydırdıklarını söyledi. C.B. ile rızası ile ilişkiye girdiğini belirten Yılmaz Ö., eşinin yaşının 15’den küçük olduğunu bildiğini anlattı. Yılmaz Ö., 25 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yılmaz Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, C.B.’nin ifadesine başvurulduğu genç kadının Yılmaz Ö.’den şikayetçi olmadığı belirtildi. Geçen yıl nisan ayında Yılmaz Ö. ile evlendiklerini anımsatan C.B., kendi rızası ile ilişkiye girdiğini belirtti. Yılmaz Ö., geçen 14 Kasım’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Yılmaz Ö., ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğini dikkate alan heyet, cezayı 20 yıla çıkardı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Yılmaz Ö.’yü 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.Heyet, Yılmaz Ö.’ye ’cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın mağdur ile gayriresmi evlenerek atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, tutuklama önleminin sanık yönünden ağır olacağını düşünerek, hükümle birlikte tutuklanmasını uygun bulmadı.Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Yılmaz Ö.’nün cezası Yargıtay tarafından onanırsa, yeniden tutuklanacak.