15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 yaşındaki C.B.’nin nikahsız eşi Yılmaz Ö.’yi (23), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak 'Tutuklama önlemi sanık yönünden ağır olur' dedi

Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok
Sakaryalı Yılmaz Ö., Ankara’da oturan C.B. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlamıştı. Pazarcı Yılmaz Ö. ile C.B. geçen yaz Erzurum’a gelerek buraya yerleşti. Hamile olan C.B.,13 Ağustos 2017’de düşük riski ile Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’ne gitti. C.B.’nin yaşının küçük olması nedeniyle doktorlar durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve polise bildirdi.
 

'AİLELERİMİZ RAZI GELMEDİ, KAÇIP DİNİ NİKAH KIYDIRDIK'


Hastanenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Yılmaz Ö., ailelerin C.’nin yaşının küçük olması nedeniyle bu birlikteliğe rıza göstermedikleri için kaçarak dini nikah kıydırdıklarını söyledi. C.B. ile rızası ile ilişkiye girdiğini belirten Yılmaz Ö., eşinin yaşının 15’den küçük olduğunu bildiğini anlattı. Yılmaz Ö., 25 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

KENDİ RIZAMLA İLİŞKİYE GİRDİM DEYİNCE YILMAZ Ö.  TAHLİYE EDİLDİ


Yılmaz Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, C.B.’nin ifadesine başvurulduğu genç kadının Yılmaz Ö.’den şikayetçi olmadığı belirtildi. Geçen yıl nisan ayında Yılmaz Ö. ile evlendiklerini anımsatan C.B., kendi rızası ile ilişkiye girdiğini belirtti. Yılmaz Ö., geçen 14 Kasım’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
 

CİNSEL İSTİSMAR 1'DEN FAZLA GERÇEKLEŞTİ' 


Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Yılmaz Ö., ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğini dikkate alan heyet, cezayı 20 yıla çıkardı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Yılmaz Ö.’yü 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.
 

TUTUKLANMASI 'UYGUN BULUNMADI'


Heyet, Yılmaz Ö.’ye ’cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın mağdur ile gayriresmi evlenerek atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, tutuklama önleminin sanık yönünden ağır olacağını düşünerek, hükümle birlikte tutuklanmasını uygun bulmadı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Yılmaz Ö.’nün cezası Yargıtay tarafından onanırsa, yeniden tutuklanacak.

Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı

Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı
HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı

HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı
İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı
Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı

Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı
Tunceli’de PKK’ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de PKK’ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Ecem Balcı için özel ekip kuruldu

Ecem Balcı için özel ekip kuruldu
İki oğlunu kaybeden anne: Bu bir cinayet!

İki oğlunu kaybeden anne: Bu bir cinayet!

Beyoğlu'nda börek yiyen 3 kişi vuruldu

Beyoğlu'nda börek yiyen 3 kişi vuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a el koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a el koydu