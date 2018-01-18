Çocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptı

'18 YAŞ ALTI ÇOCUKTUR'

Hastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesi

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

'BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ'

Senim Tanay

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sundu. Ali Şeker, dilekçesinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve hastanenin sosyal hizmet uzmanı ile İstanbul Valiliği hakkında "Kamu görevinin terki veya yapılmaması", "suçu bildirmeme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep etti.Ali Şeker dilekçesinde söz konusu olaya ilişkin haberlerin dün yayınladığını dilekçesinde hatırlatarak, "Haberde 'Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sadece 2017 yılında 5 ayda 115 çocuğun hamile olduğuna dair tutanak tutularak adli mercilere bildirimin yapılmadığı, bu durumu ortaya çıkararak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen valiliğin 2 görevli hakkında işlem yapılmasına izin verilmediği aksine sorunu ortaya çıkaran kişilerin 2 kere görev yeri değişikliği yapılarak adeta cezalandırıldığı’ bilgisi yer almıştır. Bu haber sonrasında ülkemizde haklı olarak büyük bir kamuoyu oluşmuş ve 2 bakanlık soruşturma açmıştır" ifadelerine yer verdi.Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde çocuğa karşı cinsel istismar şiddet ve kadın cinayetleri vakaları sürekli artarken toplumsal bir sorun olarak engellenemezken yine sadece 2017 yılında 387 çocuğa cinsel istismar tespit edilmiş iken (sadece adli mercilere iletilendir) Valiliğin görevini ihmal eden memurlar hakkında işlem yapılmasına izin vermemesi bu suçların siyasi zihniyet nedeniyle önlenmesinde etkin davranılmadığı ve görevlerin ihmal edildiği, görevlerin kötüye kullanıldığı ve izin verme hususunda görev gereğinin yerine getirilmediğini açıkça ortaya koymaktadır."denilen dilekçede "Diğer yandan 5237 sayılı TCK’ya göre 15 yaşını tamamlamış olan çocukların gebelik durumunda ’tehdit, hile, cebir vs...’ olup olmadığı adli makamlarca incelenmek zorundadır. Bu nedenle, 15 yaşı tamamlamış bile olsa yasa gereği incelemeyi yapmaya yetkili olan Cumhuriyet savcılıkları olacağından adli makamlara bildirilmemesi suçtur. Valiliğin izin vermemesi mevzuata aykırıdır ve bir siyasi iradenin devamlılığını gösterdiğinden bu iradeyi, eylemleri ve engelleri ortaya koyanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir. Kaldı ki milletin vekili olarak da görevimdir" ifadeleri yer aldı.Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde: "17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir""Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme suç gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"