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Çocuk istismarı haberlerine tepki: Çocuk susar sen susma

Adana'da yaşanan korkunç olayın ardından Bergüzar Korel bir video paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları son günlerde art arda gelen çocuk istismarı haberlerine 'Çocuk Susar Sen Susma' hastag'i ile tepki gösterdi

17 Şubat 2018, Cumartesi 07:25
Çocuk istismarı haberlerine tepki: Çocuk susar sen susma
Son günlerde artan çocuk istismarı haberleri sosyal medyada binlerce kişinin isyan etmesine yol açtı.
Ünlü isimlerin de bulunduğu birçok isim 'Çocuk Susar Sen Susma' hastag'i ile çocuk istismarı haberlerine tepki gösterdi

Korkunç olay 11 Şubat tarihinde Adana'da yaşanmıştı. Sokakta düğün yapıldığı sırada, düğün evine giren evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20), içeride uyumakta olan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti.

Mahalle sakinlerinin elinden polisin kurtardığı Keser, ifadesinde  "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım"  demiş ve cezaevine gönderilmişti.



Öte yandan Antalya'da bir babanın 4.5 yaşındaki kızına 1.5 yıl boyunca tecavüz ettiği gerçeğinin ortaya çıkması birçok ünlü de dahil sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu. 
 

'ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA'


Olayın sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk Susar Sen Susma hastag'i ile binlerce kullanıcı yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Bu isimler arasında  oyuncu Bergüzar Korel de vardı.




Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Bergüzar Korel bir video paylaştı.

ÜNLÜLERDEN ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ MESAJLARI 


Sedef Avcı: Çekin o pis ellerinizi çocukların üstünden. Bu cinayetten de korkunç. Kanımız donuyor bu haberleri okurken. Yeter artık. Susmayın! Susturmayın çocukları!

Aslıhan Gürbüz: “Çocuk ve istismar”, “Çocuk ve cinayet”, “Çocuk ve zulüm” kelimelerini yan yana göremeyeceğimiz günlere kadar çığlık mı atsak? Ya da hep birlikte büyüklerimize mi yalvarsak?

Kutsi: Çocuklarımıza yapılan bu iğrençlik istismar değil, cinayet ve vahşettir. 

Oktay Kaynarca: Çocuklar susar, susmamalarını öğretin, susmayın. Çocuk tecavüzleri, istismarları şiddetle cezalandırılmalı...

Murat Boz: Bu ülkenin vicdanlı bir vatandaşı isen bir çocuğun sesi olmaya mecbursun. 

Çocukların korunması ile ilgili gerekli ağırlaştırılmış kanun talepleri için herkes e-devlet’ten şikayet ve bilgi edinme kısmından Cumhurbaşkanlığı’na bu konu ile ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi için dilekçesini yazsın...

Hadise: İnanmak istemiyorum. Küçücük bedenlerin bunları yaşıyor olmasına ve bunun adına sadece “çocuk istismarı” denmesine inanmak istemiyorum. 

Kadınlar, çocuklar ve hayvanlar sizin pis, iğrenç ve sapık duygularınızı köreltmek için dünyaya gelmedi. Dayanamıyoruz artık uzak durun! Cezalar çok ağır olmalı. Bunlara hapis bile cennet. Cehennemi yaşattıkları bunca insanın acısını kat ve kat fazlasını çekmeliler. 

Ceyda Düvenci: Sesimden, sözümden, gözümden sakındığım çocuklarıma bakıyorum ve sözlerim yetmiyor okuduklarım karşısında... Kadına şiddet, hayvana şiddet derken, nerede kaybettik insanlığımızı ki buralara geldik. Bu kansızlar da bebekti bir zamanlar. Nerede koptu zincir, ömürlerinin neresinde insan olmaktan vazgeçtiler, ne yaşadılar ki bunları yapabiliyorlar?

Ayşegül Aldinç: İnsan aklının alamayacağı son derece haysiyet ve şeref yoksunu iğrenç organizmalar siz hasta değil katilsiniz! Taşların bağlı, köpeklerin serbest kaldığı düzeni düzenleyecek yetkililer! Gerçekten sabrımız kalmadı. 

Başak Dizer: O konuşamıyor olabilir ama sen sessiz kalamazsın!

Öykü Çelik: Ne istismar ne tecavüz ne cinayet! Ne idam ne kısasa kısas ne de ceza! En başta toplumumuzun insan yetiştirmeyi öğrenmesi gerekiyor: İnsan! Sevgi!

Seda Bakan: Bugün iğrenç bir haberle bir kere daha sarsıldık. Bu sapıklara verilecek en iyi ceza oluşturulsun, artık yeter!

Demet Akalın-Gülşen-Işın Karaca ortak açıklama yaptı: Son günlerde ortaya çıkan ve hepimizin kanını donduran olaylara daha fazla izleyici olamayacağımızı bütün yüreğimizle beyan ediyoruz. Ortalıkta akıl almaz kötülükler kol gezerken yüreğimiz daha fazla sessiz kalmaya dayanamadı. Buradan tüm büyüklerimize seslenmek istiyoruz. Bu konularda başlatmış olduğunuz her projede var olmayı ve sistem içerisinde yer almayı istiyoruz. Lütfen müsaade edin biz de sizinle birlikte bu olaylara “dur” diyelim.



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