Çocuk istismarı haberlerine tepki: Çocuk susar sen susma

'Çocuk Susar Sen Susma'

'ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA'

ÜNLÜLERDEN ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ MESAJLARI

Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı: Yaptığımdan pişmanım

Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

Bergüzar Korel: Çocuğunuza sesini çıkarmayı öğretin

İdil Janet Demiray

Son günlerde artani sosyal medyada binlerce kişinin isyan etmesine yol açtı.Ünlü isimlerin de bulunduğu birçok isimhastag'i ile çocuk istismarı haberlerine tepki gösterdiKorkunç olay 11 Şubat tarihinde Adana'da yaşanmıştı. Sokakta düğün yapıldığı sırada, düğün evine giren evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20), içeride uyumakta olan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti.Mahalle sakinlerinin elinden polisin kurtardığı Keser, ifadesinde "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım" demiş ve cezaevine gönderilmişti.Öte yandan Antalya'da bir babanın 4.5 yaşındaki kızına 1.5 yıl boyunca tecavüz ettiği gerçeğinin ortaya çıkması birçok ünlü de dahil sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu.Olayın sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk Susar Sen Susma hastag'i ile binlerce kullanıcı yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Bu isimler arasında oyuncude vardı.Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Bergüzar Korel bir video paylaştı.Çekin o pis ellerinizi çocukların üstünden. Bu cinayetten de korkunç. Kanımız donuyor bu haberleri okurken. Yeter artık. Susmayın! Susturmayın çocukları!“Çocuk ve istismar”, “Çocuk ve cinayet”, “Çocuk ve zulüm” kelimelerini yan yana göremeyeceğimiz günlere kadar çığlık mı atsak? Ya da hep birlikte büyüklerimize mi yalvarsak?Çocuklarımıza yapılan bu iğrençlik istismar değil, cinayet ve vahşettir.Çocuklar susar, susmamalarını öğretin, susmayın. Çocuk tecavüzleri, istismarları şiddetle cezalandırılmalı...Bu ülkenin vicdanlı bir vatandaşı isen bir çocuğun sesi olmaya mecbursun.Çocukların korunması ile ilgili gerekli ağırlaştırılmış kanun talepleri için herkes e-devlet’ten şikayet ve bilgi edinme kısmından Cumhurbaşkanlığı’na bu konu ile ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi için dilekçesini yazsın...İnanmak istemiyorum. Küçücük bedenlerin bunları yaşıyor olmasına ve bunun adına sadece “çocuk istismarı” denmesine inanmak istemiyorum.Kadınlar, çocuklar ve hayvanlar sizin pis, iğrenç ve sapık duygularınızı köreltmek için dünyaya gelmedi. Dayanamıyoruz artık uzak durun! Cezalar çok ağır olmalı. Bunlara hapis bile cennet. Cehennemi yaşattıkları bunca insanın acısını kat ve kat fazlasını çekmeliler.Sesimden, sözümden, gözümden sakındığım çocuklarıma bakıyorum ve sözlerim yetmiyor okuduklarım karşısında... Kadına şiddet, hayvana şiddet derken, nerede kaybettik insanlığımızı ki buralara geldik. Bu kansızlar da bebekti bir zamanlar. Nerede koptu zincir, ömürlerinin neresinde insan olmaktan vazgeçtiler, ne yaşadılar ki bunları yapabiliyorlar?İnsan aklının alamayacağı son derece haysiyet ve şeref yoksunu iğrenç organizmalar siz hasta değil katilsiniz! Taşların bağlı, köpeklerin serbest kaldığı düzeni düzenleyecek yetkililer! Gerçekten sabrımız kalmadı.O konuşamıyor olabilir ama sen sessiz kalamazsın!Ne istismar ne tecavüz ne cinayet! Ne idam ne kısasa kısas ne de ceza! En başta toplumumuzun insan yetiştirmeyi öğrenmesi gerekiyor: İnsan! Sevgi!Bugün iğrenç bir haberle bir kere daha sarsıldık. Bu sapıklara verilecek en iyi ceza oluşturulsun, artık yeter!Son günlerde ortaya çıkan ve hepimizin kanını donduran olaylara daha fazla izleyici olamayacağımızı bütün yüreğimizle beyan ediyoruz. Ortalıkta akıl almaz kötülükler kol gezerken yüreğimiz daha fazla sessiz kalmaya dayanamadı. Buradan tüm büyüklerimize seslenmek istiyoruz. Bu konularda başlatmış olduğunuz her projede var olmayı ve sistem içerisinde yer almayı istiyoruz. Lütfen müsaade edin biz de sizinle birlikte bu olaylara “dur” diyelim.