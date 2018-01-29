Elif Bayram

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Çocuk Kitap Günleri’nde birçok konuk yazar, küçük okurlarıyla buluşacak. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 31 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’de açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri’nde çocuklar eğlenceli, keyifli ve kültürel aktivitelerle dolu bir yarıyıl tatili yaşayacaklar.Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ve toplam 23 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek programda söyleşi ve imza günleri, öykü canlandırma ve okuma atölyeleri gibi birçok etkinlik yer alacak.Çocuk Kitap Günleri 4 Şubat’a kadar Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.