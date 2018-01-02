Çocuk Teknik Üniversitesi'nde masallarla hayale yolculuk yaptılar

'MASALLARIN HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEDE ROLÜ BÜYÜK'

Senim Tanay

Barbaros Hayrettin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe(İSTE) Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli, öğretim elemanları, öğrenciler ile birçok minik İSTE’li ve veliler katıldı.’ün anlattığı, anlatırken yaşadığı ve yaşattığı masalları büyük bir heyecan içinde dinlediler.İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Dünyada ve ülkemizde pek çok Çocuk Üniversitesi var ama sadece farklı bir Çocuk Teknik Üniversitesi var, o da bizim İSTE Çocuk Üniversitesi. Bizim kuruluş tarihimiz 23 Nisan 2015. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yıl dönümünde kurulduk. Bu nedenle bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız için Çocuk Üniversitesi’ni de kurduk.Çocukların dünyayı, üniversiteyi ve teknolojiyi erken yaşlarda keşfetmesini kolaylaştırmak istiyoruz. 'Ağaç yaş iken eğilir' mantığıyla çocukların hayal dünyalarını geliştirmek, yaratıcı düşünebilme yeteneklerini artırarak yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmak istiyoruz. Masalların da hayal gücünü geliştirmede önemli rol oynadığını biliyoruz" dedi.