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Çocuk Teknik Üniversitesi'nde masallarla hayale yolculuk yaptılar

İskenderun Teknik Üniversitesi'ne bağlı Çocuk Teknik Üniversitesi’nin konuğu çizgi film yazarı, masal anlatıcısı ve senarist Beyza Akyüz çocuklara ve velilere masallar anlattı

02 Ocak 2018, Salı 11:47
Çocuk Teknik Üniversitesi'nde masallarla hayale yolculuk yaptılar
Barbaros Hayrettin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli, öğretim elemanları, öğrenciler ile birçok minik İSTE’li ve veliler katıldı. Beyza Akyüz’ün anlattığı, anlatırken yaşadığı ve yaşattığı masalları büyük bir heyecan içinde dinlediler.

'MASALLARIN HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEDE ROLÜ BÜYÜK'

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Dünyada ve ülkemizde pek çok Çocuk Üniversitesi var ama sadece farklı bir Çocuk Teknik Üniversitesi var, o da bizim İSTE Çocuk Üniversitesi. Bizim kuruluş tarihimiz 23 Nisan 2015. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yıl dönümünde kurulduk. Bu nedenle bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız için Çocuk Üniversitesi’ni de kurduk.



Çocukların dünyayı, üniversiteyi ve teknolojiyi erken yaşlarda keşfetmesini kolaylaştırmak istiyoruz. 'Ağaç yaş iken eğilir' mantığıyla çocukların hayal dünyalarını geliştirmek, yaratıcı düşünebilme yeteneklerini artırarak yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmak istiyoruz. Masalların da hayal gücünü geliştirmede önemli rol oynadığını biliyoruz" dedi.

Ufuk AKTUĞ/DHA

 
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