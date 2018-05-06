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Çocuklar Duymasın 39. bölümde yerli zeka robotu hünerlerini sergileyecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak

Çocuklar Duymasın 39. bölümde yerli zeka robotu hünerlerini sergileyecek
Kanal D'nin, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın paylaştığı, sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.

EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÜLDÜRECEK

Yüzde yüz yerli üretilen yapay zeka robotu, Haluk ve Meltem'in mühendis komşuları aracılığı ile evlerine test edilmek üzere getirilir.

Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot Emine'nin korkulu rüyası haline gelirken, Haluk ile olan iletişim ise herkesi çok güldürecek.

İlk kez bir dizide yer alan robot, hünerlerini sunma fırsatı bulacak.

Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

İŞTE ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN 39. BÖLÜM FRAGMANI:


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