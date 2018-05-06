Çocuklar Duymasın 39. bölümde yerli zeka robotu hünerlerini sergileyecek

EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÜLDÜRECEK

Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!



İŞTE ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN 39. BÖLÜM FRAGMANI:

Çiğdem Saltık

'nin, başrollerinive'ın paylaştığı, sevilen dizisi'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.Yüzde yüz yerli üretilen yapay zeka robotu,ve'in mühendis komşuları aracılığı ile evlerine test edilmek üzere getirilir.Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot'nin korkulu rüyası haline gelirken,ile olan iletişim ise herkesi çok güldürecek.İlk kez bir dizide yer alan robot, hünerlerini sunma fırsatı bulacak.