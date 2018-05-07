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Çocuklar Duymasın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ilk kez Meltem'e anne diyor

Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Anneler Günü heyecanı yaşanıyor. Meltem ve Haluk, tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte organizyon yapıyor. Zeynep ilk kez Meltem'e "Anne" diye sesleniyor. Meltem bu anlarda sevinçten havaya uçuyor.
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:18
Çocuklar Duymasın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ilk kez Meltem'e anne diyor
Pazar günleri Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Anneler Günü vesilesiyle bir curcuna yaşanıyor. Melten annesini özlemle anarken her birlikte bir organizasyon düzenliyorlar. Anneler Günü coşkuyla kutlanırken Zeynep Meltem'e "Anne" diye sesleniyor. İşte Meltem için en güzel hediye bu oluyor ve sevince boğuluyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eve gelen robot bir anda Emine'nin en büyük düşmanı olur! Haluk ve Meltem’in mühendis olan komşularının şirketi bir robot tasarlamıştır. Bu robotun testlerini yapmak için robotu Haluk ve Meltem’in evine getirirler. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot bir anda Emine’nin en büyük düşmanı haline gelir. Emine işsiz kalacağını düşünür, Hüseyin ve Şükrü de bu yüzden robotu imha etmek için eve gelir ve bir birinden komik anlar yaşanır.

Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilecektir. Meltem’in ısrarları sonucunda ilk yardım hocası eve gelir. Hep birlikte evde ilk yardım eğitimi alırlarken öyle bir şey olur ki, herkes ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Haluk ve Meltem’in hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır.

 


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