Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ekip hep birlikte ilk iftarlarını yapıyorlar. Haluk'un gereksiz şakası Tuna'nın sakatlanmasına neden olurken Zeynep'in kaybolması tüm herkesi yasa boğuyor. Şu an polisler Zeynep'i arıyor.









SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Haluk ve Tuna, Meltem ve Gönül için bir anneler günü sürprizi organize eder. Meltem ve Gönül sürprizi gördüklerinde çok mutlu olurlar. Birbirinden duygusal anlar yaşanır. Özellikle, evlat edinecekleri kızları Zeynep’in hediyesini gören Meltem gözyaşlarına hakim olamaz.





Öte yandan hep birlikte pikniğe gidilir. Eğlenceli başlayan piknik, Taş Fırın Haluk piknik yapan diğer insanlarla tartışınca gerginlikle son bulur. Özlem ve Sertaç’ın düğün günü gelmiştir. Haluk ve Gönül’ün nikah şahidi olduğu bu düğünde, özellikle Haluk’u çok büyük bir sürpriz beklemektedir.



