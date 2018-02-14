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Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı

Birol Güven sosyal medya hesabından 'Havuç eve dönüyor' açıklaması yapmıştı. Güven geride bıraktığımız gün Twitter hesabından setten bir kare paylaştı ve 'Havuçlu çekimler başladı' notunu düştü. Ancak dizide yıllar önce Havuç tiplemesiyle izlediğimiz Furkan Kızılay'ın açıklaması kafa karıştırdı

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:13
Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı
Oyuncu Furkan Kızılay Çocuklar Duymasın dizisine geri döneceğine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından ''Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor'' yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.

Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay, ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum'' demişti.

''BU HABERLERİN BENİMLE BİR ALAKASI YOKTUR!''

Furkan Kızılay dün hakkında çıkan Çocuklar Duymasın'a geri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Furkan Kızılay yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

''Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum. ‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor' haberinin benimle bir alakası yoktur.''

FURKAN KIZILAY'IN PAYLAŞIMI:



BİROL GÜVEN SETTEN PAYLAŞTI

Dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa 'Havuç'lu çekimler başladı notunu düştü ve kafaları daha da karıştırdı. Ancak oyuncunun sırtının dönük olması Furkan'ın açıklamasını doğrular nitelikteydi.

BİRAL GÜVEN'İN PAYLAŞIMI:



ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandıKanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

 


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