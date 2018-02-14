Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı

Oyuncu Furkan Kızılay Çocuklar Duymasın dizisine
geri döneceğine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven
, Twitter hesabından ''Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor'' yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.
Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay
, ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç
' olmak istemiyorum'' demişti.
''BU HABERLERİN BENİMLE BİR ALAKASI YOKTUR!''
Furkan Kızılay
dün hakkında çıkan Çocuklar Duymasın
'a geri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Furkan Kızılay
yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
''Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum. ‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor' haberinin benimle bir alakası yoktur.''
FURKAN KIZILAY'IN PAYLAŞIMI:
BİROL GÜVEN SETTEN PAYLAŞTI
Dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven
sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa 'Havuç
'lu çekimler başladı notunu düştü ve kafaları daha da karıştırdı. Ancak oyuncunun sırtının dönük olması Furkan
'ın açıklamasını doğrular nitelikteydi.
BİRAL GÜVEN'İN PAYLAŞIMI:
ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:
Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Çiğdem Saltık