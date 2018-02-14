Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı

''BU HABERLERİN BENİMLE BİR ALAKASI YOKTUR!''

FURKAN KIZILAY'IN PAYLAŞIMI:

BİROL GÜVEN SETTEN PAYLAŞTI

BİRAL GÜVEN'İN PAYLAŞIMI:

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çiğdem Saltık

geri döneceğine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu., Twitter hesabından ''Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor'' yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan, ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar '' olmak istemiyorum'' demişti.dün hakkında çıkan'a geri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.yaptığı paylaşıma şu notu düştü:''Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum. ‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor' haberinin benimle bir alakası yoktur.''Dizinin senaristi ve yapımcısısosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa ''lu çekimler başladı notunu düştü ve kafaları daha da karıştırdı. Ancak oyuncunun sırtının dönük olması'ın açıklamasını doğrular nitelikteydi.