Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu

07 Şubat 2018, Çarşamba 09:55 07 Şubat 2018, Çarşamba 10:01
'Çocuklar Duymasın’ın 11 Şubat Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde; Tuna Arman ve Kalust Şalcıoğlu, 'Jetlag Özlem' ve 'Sertaç' karakterlerine hayat verecek.
ZERO TUNA'NIN ESKİ EŞİ GELİYOR
Jetlag Özlem, Zero Tuna’nın eski eşidir. Uzun mesafeli uçuşlarda görev alan bir kabin görevlisi olduğu için her zaman jetlag durumdadır ve etrafındaki herkese yolcu muamelesi yapar.
Sertaç ise Özlem’in müstakbel nişanlısıdır. Sertaç fazla doğrucu bir karakterdir ve içinden geçenleri süzgeçten geçirmeden, hiç düşünmeden dile getirir. Çoğunlukla da "Ne yapayım yalan mı söyleyeyim?" cümlesini tekrar eder.