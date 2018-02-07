Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu

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Elif Bayram

Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde; Tuna Arman ve Kalust Şalcıoğlu, 'Jetlag Özlem' ve 'Sertaç' karakterlerine hayat verecek.eski eşidir. Uzun mesafeli uçuşlarda görev alan bir kabin görevlisi olduğu için her zaman jetlag durumdadır ve etrafındaki herkese yolcu muamelesi yapar.Sertaç ise Özlem’in müstakbel nişanlısıdır.fazla doğrucu bir karakterdir ve içinden geçenleri süzgeçten geçirmeden, hiç düşünmeden dile getirir. Çoğunlukla da "Ne yapayım yalan mı söyleyeyim?" cümlesini tekrar eder.