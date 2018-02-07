Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu

Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi 'Çocuklar Duymasın’a, Tuna Arman ve Kalust Şalcıoğlu konuk oldu

07 Şubat 2018, Çarşamba 10:01
Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu
'Çocuklar Duymasın’ın 11 Şubat Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde; Tuna Arman ve Kalust Şalcıoğlu, 'Jetlag Özlem' ve 'Sertaç' karakterlerine hayat verecek.


ZERO TUNA'NIN ESKİ EŞİ GELİYOR


Jetlag Özlem, Zero Tuna’nın eski eşidir. Uzun mesafeli uçuşlarda görev alan bir kabin görevlisi olduğu için her zaman jetlag durumdadır ve etrafındaki herkese yolcu muamelesi yapar.

Sertaç ise Özlem’in müstakbel nişanlısıdır. Sertaç fazla doğrucu bir karakterdir ve içinden geçenleri süzgeçten geçirmeden, hiç düşünmeden dile getirir. Çoğunlukla da "Ne yapayım yalan mı söyleyeyim?" cümlesini tekrar eder.


Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürpriziÇocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi
Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!
Tuna Arman, Çocuklar Duymasın dizisine dahil olduTuna Arman, Çocuklar Duymasın dizisine dahil oldu
Çocuklar Duymasın'da Meltem Haluk'u kadınla basıyor (20. bölüm fragmanı)Çocuklar Duymasın'da Meltem Haluk'u kadınla basıyor (20. bölüm fragmanı)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Onu prensesler bile kıskandı

Onu prensesler bile kıskandı
Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi

Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi
Quentin Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Roman Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı

Quentin Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Roman Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı
Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor kadrosunda kimler var?

Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor kadrosunda kimler var?
Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu

Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu
Ece Erken'in sırrı canlı yayında ifşa oldu

Ece Erken'in sırrı canlı yayında ifşa oldu
Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi

Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi
Kıvılcım Ural'dan Eylül Öztürk'e şans öpücüğü

Kıvılcım Ural'dan Eylül Öztürk'e şans öpücüğü
Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?)

Google'dan Aysel Gürel sürprizi (Aysel Gürel kimdir?)
Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip

Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip
Serdar Ortaç: Karım canıma okur

Serdar Ortaç: Karım canıma okur