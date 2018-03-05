Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında Meltem bombayı patlattı

​Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meltem ile Haluk evlat edinmek istediklerini söyleyip Havuç'a kardeş geleceğini duyuruyor

05 Mart 2018, Pazartesi 16:39
Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında Meltem bombayı patlattı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Meltem ile Haluk evlat edinmek istediklerini söylüyor.

TUTKU OYUNLARINA DEVAM EDİYOR

Haluk ile Meltem evlat edinmek isterken Tutku oyunlarına devam ediyor. Havuç'u ayarlamaya çalışan Tutku, Meltem ile Haluk'a tuzak kuruyor.

İŞTE ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haluk ve Meltem, Havuç'un esrarengiz arkadaşı Alev'i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç'un arkadaşı Alev'le tanışmak için eve gelenler, Alev'in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.

Haluk ve Meltem, Havuç'un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?

Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç'ı, Haluk'ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk'u oldukça sinirlendirir.

DUDAKTAN ÖPÜŞTÜLER

Çocuklar Duymasın dizisinin 29. bölümünde Meltem (Pınar Altuğ) ile Haluk (Tamer Karadağlı) dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.



Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştuÇocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bir de doğal halini görseniz

Bir de doğal halini görseniz
Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi (İlk üç günde kaç kişi izledi?)

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi (İlk üç günde kaç kişi izledi?)
Şarkıcı Ece Seçkin'in villasını soyanlar adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Ece Seçkin'in villasını soyanlar adliyeye sevk edildi
Demet Akalın'dan olay yorum: Bunu ben bile giymem

Demet Akalın'dan olay yorum: Bunu ben bile giymem
Seda Akgül’den olay Tarkan taklidi!

Seda Akgül’den olay Tarkan taklidi!
Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Ünlülerin dövmeleri ve anlamları
Kick boksçu Sabriye’nin Las Vegas’taki hedefi; altın kemer!

Kick boksçu Sabriye’nin Las Vegas’taki hedefi; altın kemer!
Asuman Dabak ameliyata alındı

Asuman Dabak ameliyata alındı
Suriyeli kız Bana da Oscar'da sahneye çıktı

Suriyeli kız Bana da Oscar'da sahneye çıktı
Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım
Oscar sonrası Vanity Fair partisi!

Oscar sonrası Vanity Fair partisi!