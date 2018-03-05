Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında Meltem bombayı patlattı

TUTKU OYUNLARINA DEVAM EDİYOR

İŞTE ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

DUDAKTAN ÖPÜŞTÜLER

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu

Çiğdem Saltık

ekranlarının sevilen dizisi'ınyayınlandı. Yeni bölümdeevlat edinmek istediklerini söylüyor.evlat edinmek isterkenoyunlarına devam ediyor.'u ayarlamaya çalışana tuzak kuruyor.Haluk ve Meltem, Havuç'un esrarengiz arkadaşı Alev'i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç'un arkadaşı Alev'le tanışmak için eve gelenler, Alev'in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.Haluk ve Meltem, Havuç'un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç'ı, Haluk'ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk'u oldukça sinirlendirir.nin 29. bölümünde) iledudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.