Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem öpüştü

Yayınlandığı ilk günden bu yana aile dizisi olarak bilinen Çocuklar Duymasın
’da bu sezon hayli ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Tutku karakterinin dahil edildiği dizinin senaryosuna eklenen entrikalar az daha Haluk ve Meltem karakterlerinin evliliklerinin yıkılmasına neden olacaktı.
HALUK VE MELTEM İLK KEZ ÖPÜŞTÜ
Çocuklar Duymasın
’ın 29.bölümünde öpüşmeme kuralı yıkıldı. Tamer Karadağl
ı’nın canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk ile Pınar Altuğ’
un canlandırdığı Meltem karakteri ilk kez öpüştü.
Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk, dizinin son bölümünde yıllardan beridir süregelen kuralı yıkarak öpüştü.
Mine Bozkurt