Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem öpüştü

HALUK VE MELTEM İLK KEZ ÖPÜŞTÜ

Mine Bozkurt

Yayınlandığı ilk günden bu yana aile dizisi olarak bilinen’da bu sezon hayli ilginç gelişmeler yaşanıyor.Tutku karakterinin dahil edildiği dizinin senaryosuna eklenen entrikalar az daha Haluk ve Meltem karakterlerinin evliliklerinin yıkılmasına neden olacaktı.’ın 29.bölümünde öpüşmeme kuralı yıkıldı.ı’nın canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk ileun canlandırdığı Meltem karakteri ilk kez öpüştü.Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk, dizinin son bölümünde yıllardan beridir süregelen kuralı yıkarak öpüştü.