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Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem öpüştü

Son dönemlerde RTÜK'ün bol bol ceza verdiği 'öpüşme' sahneleri gündeminin ardından Çocuklar Duymasın'da bir ilk yaşandı. Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk karakterleri dizinin son bölümünde öpüşerek bir tabuyu yıkmış oldu

Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem öpüştü
Yayınlandığı ilk günden bu yana aile dizisi olarak bilinen Çocuklar Duymasın’da bu sezon hayli ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Tutku karakterinin dahil edildiği dizinin senaryosuna eklenen entrikalar az daha Haluk ve Meltem karakterlerinin evliliklerinin yıkılmasına neden olacaktı. 

HALUK VE MELTEM İLK KEZ ÖPÜŞTÜ


Çocuklar Duymasın’ın 29.bölümünde öpüşmeme kuralı yıkıldı. Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk ile Pınar Altuğ’un canlandırdığı Meltem karakteri ilk kez öpüştü.



Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk, dizinin son bölümünde yıllardan beridir süregelen kuralı yıkarak öpüştü.

 


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