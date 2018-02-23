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Çocuklar Duymasın'da Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak!

Çocuklar Duymasın'ın 25 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Havuç ekranlara dönüyor. Herkes Havuç'u kimin canlandıracağını merak ediyordu. Havuç karakterini Baran Erdoğan canlandıracak. Birol Güven sosyal medyada Baran Erdoğan'ın Havuç karakterini canlandıracağını duyurdu. Peki Baran Erdoğan kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

23 Şubat 2018, Cuma 09:26
Çocuklar Duymasın'da Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak!
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​Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor! Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

TUTKU HAVUÇ'UN PEŞİNDE

Haluk'un gerçekleri öğrenerek Tutku'yu kovması bir son değil, daha büyük intikamlar için başlangıç olacaktır. Tutku, hastalıklı şekilde Haluk'un peşini bırakmak istemez.

İmaj değişimiyle yeni planını harekete geçirecektir. Bu kötü plan içerisine de Haluk'un oğlu Havuç'u dahil eder.



ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:



Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekmişti.

İŞTE BARAN ERDOĞAN!

Herkes yeni Havuç'u merak ediyordu. Artık Havuç karakterini Baran Erdoğan canlandıracak.

Birol Güven bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni Havuç'u şu sözlerle duyurdu: ''Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini oyuncu arkadaşımız Baran Erdoğan canlandıracak''



Dizinin takipçileri Baran Erdoğan kimdir diye merak ediyor. İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler…

BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Baran Erdoğan, 1986'da Ankara'da doğdu.

Baran Erdoğan en son Vatanım Sensin dizisinde oynamış.







Geçen sezonlarda aynı karakteri Furkan Kızılay canlandırıyordu.  Furkan Kızılay ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.



ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. 


 


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