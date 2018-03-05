Çocuklar Duymasın'da sırada Meltem'in hamileliği mi var? (Yeni fragman yayınlandı)

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu

ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI:

Çiğdem Saltık

nin 29. bölümünde) iledudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:'', kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı. Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem'le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi.Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da'e bırakalım.''Haluk ve Meltem, Havuç'un esrarengiz arkadaşı Alev'i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç'un arkadaşı Alev'le tanışmak için eve gelenler, Alev'in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.Haluk ve Meltem, Havuç'un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç'ı, Haluk'ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk'u oldukça sinirlendirir.