Çocuklar Duymasın'da sırada Meltem'in hamileliği mi var? (Yeni fragman yayınlandı)

Çocuklar Duymasın dizisi
nin 29. bölümünde Meltem
(Pınar Altuğ
) ile Haluk
(Tamer Karadağlı)
dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.
Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu
da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:
''Çocuklar Duymasın
, kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı. Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem'le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi.
Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da Birol Güven
'e bırakalım.''
Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu
ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haluk ve Meltem, Havuç'un esrarengiz arkadaşı Alev'i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç'un arkadaşı Alev'le tanışmak için eve gelenler, Alev'in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.
Haluk ve Meltem, Havuç'un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?
Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç'ı, Haluk'ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk'u oldukça sinirlendirir.
ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI:
Çiğdem Saltık