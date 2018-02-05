Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi

'Çocuklar Duymasın'
adlı dizide Beşiktaş
sürprizi yaşandı. Dizinin, 4 Şubat 2016 Pazar günü yayınlanan bölümünde, çaycı Hüseyin
ve arkadaşları halı saha maçı oynadı. Çaycı Hüseyin’in takımı, Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi
konusunda destek verdi.
BEŞİKTAŞ'A PANKARTLA DESTEK
Çaycı Hüseyin ve arkadaşları halı saha maçına pankartla çıktı. Pankartta, ”Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’a Bayern Münih karşısında başarı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45’te TRT1 ekranından yayınlanacak
Erdinç Şahin