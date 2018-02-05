Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih ile Son 16 Turu'nda eşleşmişti. Siyah-beyazlılara bir destek de Çocuklar Duymasın dizisinden geldi.