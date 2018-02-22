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Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un yüzü gözüktü (29. bölüm detayları)

Çocuklar Duymasın'ın 25 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Havuç ekranlara dönüyor. Herkes Havuç'u kimin canlandıracağını merak ediyordu. İşte Havuç karakterini canlandıran oyuncunun yüzü sonunda görüldü

22 Şubat 2018, Perşembe 15:41
Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un yüzü gözüktü (29. bölüm detayları)
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​Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor! Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:



Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekmişti.

İŞTE HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİNİN YÜZÜ

Herkes yeni Havuç'u merak ediyordu. Bugün sosyal medyaya düşen fotoğrafta Havuç karakterini canlandıran oyuncunun yüzü sonunda görüldü.



ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. 
 


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