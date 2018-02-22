Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un yüzü gözüktü (29. bölüm detayları)

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ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:

İŞTE HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİNİN YÜZÜ

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

iledan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışanile'i büyük bir sürpriz beklemektedir.ile'e sürpriz yapan kişi oğulları'tur.ve Meltem karakterine hayat verensosyal medya hesapları üzerindenetiketiyle paylaşımda bulunmuştu.Paylaşımda "O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri.'da heyecan aynen devam.'de" ifadesi dikkat çekmişti.Herkesmerak ediyordu. Bugün sosyal medyaya düşen fotoğraftakarakterini canlandıran oyuncununyüzü sonunda görüldü.Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan'de izleyicisiyle buluşuyor.