Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu

Çiğdem Saltık

nin 29. bölümünde) iledudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:'', kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı. Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem'le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi.Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da'e bırakalım.''