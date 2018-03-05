Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?

Çocuklar Duymasın dizisi
nin 29. bölümünde Meltem
(Pınar Altuğ
) ile Haluk
(Tamer Karadağlı)
dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.
Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu
da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:
''Çocuklar Duymasın
, kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı. Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem'le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi.
Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da Birol Güven
'e bırakalım.''
Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu
Çiğdem Saltık