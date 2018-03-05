Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?

​Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in öpüştüğü sahneyi kaleme alan Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, "Dizide bir hamilelik olayı eksik" ifadelerine yer verdi

05 Mart 2018, Pazartesi 10:21
Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?
Çocuklar Duymasın dizisinin 29. bölümünde Meltem (Pınar Altuğ) ile Haluk (Tamer Karadağlı) dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı. 
 
Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu da,konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:



''Çocuklar Duymasın, kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı. Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem'le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi.

Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da Birol Güven'e bırakalım.''

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştuÇocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan ilk kez konuştu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Leyla Alaton rap söyledi!

Leyla Alaton rap söyledi!
Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi

Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi
Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!

Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!
Deha Bilimlier'den eşine 100 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Deha Bilimlier'den eşine 100 bin TL'lik doğum günü hediyesi
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde Aslı ikilemde

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde Aslı ikilemde
Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?

Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?

TV spikerlerinin unutulmayan gafları

TV spikerlerinin unutulmayan gafları
İrem Sak'tan ateşli öpücük

İrem Sak'tan ateşli öpücük

Serdar Ortaç: Sperm dondurmaya ihtiyacım yok

Serdar Ortaç: Sperm dondurmaya ihtiyacım yok
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?
Mehmet Günsür’ün başrolde olduğu Kanaga dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 şey

Mehmet Günsür’ün başrolde olduğu Kanaga dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 şey