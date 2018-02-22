Çocuklar Duymasın Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak (Baran Erdoğan kimdir?)

posta.com.tr
Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor! Haluk
ile Meltem
, Tutku'
dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk
ile Meltem
'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk
ile Meltem
'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç
'tur.
ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:
Dizinin yapımcısı Birol Güven
ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ geçen gün
sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor'
etiketiyle paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor.
O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın
'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D
'de" ifadesi dikkat çekmişti.
İŞTE BARAN ERDOĞAN!
Herkes yeni Havuç'u
merak ediyordu. Artık Havuç
karakterini Baran Erdoğan
canlandıracak.
Birol Güven bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni Havuç'u şu sözlerle duyurdu: ''Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini oyuncu arkadaşımız Baran Erdoğan canlandıracak''
Dizinin takipçileri Baran Erdoğan kimdir diye merak ediyor. İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler…
BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?
Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Baran Erdoğan,
1986'da Ankara'da doğdu.
Geçen sezonlarda aynı karakteri Furkan Kızılay
canlandırıyordu. Furkan Kızılay
''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D
'de izleyicisiyle buluşuyor.
Çiğdem Saltık