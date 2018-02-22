Çocuklar Duymasın Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak (Baran Erdoğan kimdir?)

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ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:

İŞTE BARAN ERDOĞAN!

BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

iledan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışanile'i büyük bir sürpriz beklemektedir.ile'e sürpriz yapan kişi oğulları'tur.ve Meltem karakterine hayat verensosyal medya hesapları üzerindenetiketiyle paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda "O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri.'da heyecan aynen devam.'de" ifadesi dikkat çekmişti.Herkesmerak ediyordu. Artıkkarakterinicanlandıracak.Birol Güven bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni Havuç'u şu sözlerle duyurdu: ''Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini oyuncu arkadaşımız Baran Erdoğan canlandıracak''Dizinin takipçileri Baran Erdoğan kimdir diye merak ediyor. İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler…Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan1986'da Ankara'da doğdu.Geçen sezonlarda aynı karaktericanlandırıyordu.''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan'de izleyicisiyle buluşuyor.