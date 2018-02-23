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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kimdir?

Çocuklar Duymasın'ın 25 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Havuç ekranlara dönüyor. Herkes Havuç'u kimin canlandıracağını merak ediyordu. Havuç karakterini Baran Erdoğan canlandıracak. Birol Güven sosyal medyada Baran Erdoğan'ın Havuç karakterini canlandıracağını duyurdu. Peki Baran Erdoğan kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

23 Şubat 2018, Cuma 15:30
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kimdir?
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​Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor! Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

TUTKU HAVUÇ'UN PEŞİNDE

Haluk'un gerçekleri öğrenerek Tutku'yu kovması bir son değil, daha büyük intikamlar için başlangıç olacaktır. Tutku, hastalıklı şekilde Haluk'un peşini bırakmak istemez.

İmaj değişimiyle yeni planını harekete geçirecektir. Bu kötü plan içerisine de Haluk'un oğlu Havuç'u dahil eder.



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ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI 2:



ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI 1:



Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından, "Havuçlu çekimler başladı" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.​

Bu duyuru Havuç karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Furkan Kızılay'ın diziye döneceği olarak yorumlandı.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Furkan Kızılay Kızılay, "Herkese merhaba. Aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum. ‘Havuç Çocuklar Duymasın'a geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Survivor yarışmasına katılan 27 yaşındaki Kızılay, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aslan Ailem dizisinde rol alıyor.

İŞTE YENİ HAVUÇ BARAN ERDOĞAN!

Herkes yeni Havuç'u merak ediyordu. Artık Havuç karakterini Baran Erdoğan canlandıracak.

Birol Güven dün witter hesabından yaptığı paylaşımla yeni Havuç'un kim olduğunu şu sözlerle duyurdu: ''Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini oyuncu arkadaşımız Baran Erdoğan canlandıracak''



Dizinin takipçileri Baran Erdoğan kimdir diye merak ediyor. İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler…

BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Baran Erdoğan, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Baran Erdoğan, 2010 yılında yaylınlanan Yahşi Cazibe dizide oynadı. Daha sonra 'Kanıt' dizisinin 2011 yılında yayınlanan 2. sezonunda rol aldı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide oynadı.

2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide rol aldı. 2014 yılında vizyona giren Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı filmde Kadir karakterine hayat verdi. Başrolde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş adlı filmde ise 'Tolga' karakterini canlandırdı.

Baran Erdoğan en son Vatanım Sensin dizisinde oynadı.

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ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. 





 


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