Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kimdir?

posta.com.tr

TUTKU HAVUÇ'UN PEŞİNDE

Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI 2:

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI 1:

İŞTE YENİ HAVUÇ BARAN ERDOĞAN!

BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Havuç Emre Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

iledan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışanile'i büyük bir sürpriz beklemektedir.ile'e sürpriz yapan kişi oğulları'tur.'un gerçekleri öğrenerek'yu kovması bir son değil, daha büyük intikamlar için başlangıç olacaktır., hastalıklı şekilde'un peşini bırakmak istemez.İmaj değişimiyle yeni planını harekete geçirecektir. Bu kötü plan içerisine de'u dahil eder., Twitter hesabından, "Havuçlu çekimler başladı" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.​Bu duyurukarakteriyle adını geniş kitlelere duyuran'ın diziye döneceği olarak yorumlandı.Gelişmeler üzerine açıklama yapanKızılay, "Herkese merhaba. Aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum. ‘Havuç Çocuklar Duymasın'a geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.Geçen yıl Survivor yarışmasına katılan 27 yaşındaki Kızılay, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aslan Ailem dizisinde rol alıyor.Herkesmerak ediyordu. Artıkkarakterinicanlandıracak.Birol Güven dün witter hesabından yaptığı paylaşımla yeni Havuç'un kim olduğunu şu sözlerle duyurdu: ''Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini oyuncu arkadaşımız Baran Erdoğan canlandıracak''Dizinin takipçileridiye merak ediyor. İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler…, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan, 2010 yılında yaylınlanan Yahşi Cazibe dizide oynadı. Daha sonra 'Kanıt' dizisinin 2011 yılında yayınlanan 2. sezonunda rol aldı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide oynadı.2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide rol aldı. 2014 yılında vizyona giren Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı filmde Kadir karakterine hayat verdi. Başrolde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş adlı filmde ise 'Tolga' karakterini canlandırdı.en sondizisinde oynadı.Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan'de izleyicisiyle buluşuyor.