Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!

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GÜLİN İYİGÜN (ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN TUTKU'SU) KİMDİR?



GÜLİN İYİGÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

İlk beş dizi değişti

Elif Bayram

Kanal D'de ekrana gelentakipçileri, yuvanın altını üstüne getiren 'Tutku' karakterinden pek hoşlanmıyor. Ama Tutku dizinin gidişatını canlandıran da bir karakter oldu aslında.Pekiyazarıhakkında ne düşünüyor? İştegazetesi yazarı Mesut Yar'ın bugünkü yazısından bir kesit:"Uzun bir aradan sonra nefret uyandıran bir dizi karakteriyle tanışmak kısmet oldu. Şu sıralardaki genel eğilim dizilerin 'manyak karakterleri'ni sevimli bulmak.Eh işte dün 'Çukur'da canlandırdığı 'İdris Koçovavalı'nın nasıl olup da bu kadar sevilebildiğini kestiremeyen Ercan Kesal ustanın şaşkınlığını okudum. Ama yeni eğilim bu sanırım.İstisnalar da var. Mesela 'dizisindekikarakteri. Yuvanın altını üstüne getirdi. Kötülükte sınır tanımıyor ve sonunda 'yok artık yeter' dedirtti.İlk kez bir dizinin takipçileri, 'karakterinin diziden çıkarılmasını istiyor. Ben ise 'kalsın' diyorum. Oyunculuğuyla izleyiciyi ikna edebilen parlak bir cevher bulmuşken kaybetmeyelim!"Peki Tutku karakterini canlandırankimdir? İşte cevabı...18 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gülin İyigün, oyunculuk hayatına ilk olarak üniversite yılarında başladı.1.68 cm boyunda olan güzel oyuncu bir çok dizi ve reklam filminde rol aldı. Oyunculuk hayatına ilk olarak Kamu Spotu reklamları ile başladı ardından tanınmış bir çok firmanın reklam filminde oynayarak oyunculuğa devam etti.2011 yılında dizi sektörüne ilk adımını attı.adlı dizide rol alan Gülin İyigün, bu diziden sonradizisinin oyuncu kadrosuna girmeyi başardı.Ardındanadlı dizilerde de rol alan Gülin İyigün, oyunculuk kariyerinin yanında bir de yoga eğitmenliği yapıyor.Gülin İyigün şimdilerde izleyici karşısınaadlı dizi de Haluk’a aşıkkarakteri ile çıkıyor.