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Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!

Kanal D'nin reyting rekorlaro kıran dizisi bu sefer de Tutku karakteriyle gündemde. Dizide Tutku, Haluk ve Meltem'in arasına girmeye çalışan bir kadını canlandırıyor. Peki izleyiciler ve TV yazarları Tutku hakkında ne düşünüyor? Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün kimdir?

Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!
Kanal D'de ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın'ın takipçileri, yuvanın altını üstüne getiren 'Tutku' karakterinden pek hoşlanmıyor. Ama Tutku dizinin gidişatını canlandıran da bir karakter oldu aslında. 

Peki TV yazarı Mesut Yar Tutku hakkında ne düşünüyor? İşte POSTA gazetesi yazarı Mesut Yar'ın bugünkü yazısından bir kesit:


"Uzun bir aradan sonra nefret uyandıran bir dizi karakteriyle tanışmak kısmet oldu. Şu sıralardaki genel eğilim dizilerin 'manyak karakterleri'ni sevimli bulmak.

Eh işte dün 'Çukur'da canlandırdığı 'İdris Koçovavalı'nın nasıl olup da bu kadar sevilebildiğini kestiremeyen Ercan Kesal ustanın şaşkınlığını okudum. Ama yeni eğilim bu sanırım.

İstisnalar da var. Mesela 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Tutku' karakteri. Yuvanın altını üstüne getirdi. Kötülükte sınır tanımıyor ve sonunda 'yok artık yeter' dedirtti.

İlk kez bir dizinin takipçileri, 'Tutku' karakterinin diziden çıkarılmasını istiyor. Ben ise 'kalsın' diyorum. Oyunculuğuyla izleyiciyi ikna edebilen parlak bir cevher bulmuşken kaybetmeyelim!"



Peki Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün kimdir? İşte cevabı...


GÜLİN İYİGÜN (ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN TUTKU'SU) KİMDİR?


Gülin İyigün, 18 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gülin İyigün, oyunculuk hayatına ilk olarak üniversite yılarında başladı.

1.68 cm boyunda olan güzel oyuncu bir çok dizi ve reklam filminde rol aldı. Oyunculuk hayatına ilk olarak Kamu Spotu reklamları ile başladı ardından tanınmış bir çok firmanın reklam filminde oynayarak oyunculuğa devam etti.


GÜLİN İYİGÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER


2011 yılında dizi sektörüne ilk adımını attı. Tek Başımıza adlı dizide rol alan Gülin İyigün, bu diziden sonra Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna girmeyi başardı.

Ardından Analı Oğullu, Rumuz Cavidan ve Galip Derviş adlı dizilerde de rol alan Gülin İyigün, oyunculuk kariyerinin yanında bir de yoga eğitmenliği yapıyor.

Gülin İyigün şimdilerde izleyici karşısına Çocuklar Duymasın adlı dizi de Haluk’a aşık Tutku karakteri ile çıkıyor.



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