Çocuklar Duymasın yeni sezonuyla 15 Ağustos Çarşamba başlıyor

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna youtuber Buse Sinem İren katılmıştı. Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek olan Buse Sinem İren'in yanı sıra diziye katılacak olan diğer karakterler de şimdiden merak konusu oldu.

Beğeni ile izlenecek yeni hikâyeleri ile Çocuklar Duymasın 15 Ağustos Çarşamba Kanal D’de.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Bu haberi de okudular Çocuklar Duymasın'a Buse Sinem İren katıldı (45. bölümde Havuç evleniyor)