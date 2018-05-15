Çocuklar Duymasın'da 41. bölümde Haluk ve Meltem'e büyük şok!
Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem, evlatlık kızlarının ortadan kaybolmasıyla sarsılıyor
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın bu hafta ekrana gelecek 41. bölümünde Haluk ve Meltem'in evlatlık kızları Zeynep ortadan kayboluyor.
1günde 626 binden fazla izlenen fragman izleyicide büyük merak uyandırdı. Herkes Zeynep'e ne olduğu sorusunu sorarken, dizinin müdavimleri Zeynep'i Tutku'nun kaçırdığı ihtimali üzerinde duruyor.
Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!