Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın bu hafta ekrana gelecek 41. bölümünde Haluk ve Meltem'in evlatlık kızları Zeynep ortadan kayboluyor.

1günde 626 binden fazla izlenen fragman izleyicide büyük merak uyandırdı. Herkes Zeynep'e ne olduğu sorusunu sorarken, dizinin müdavimleri Zeynep'i Tutku'nun kaçırdığı ihtimali üzerinde duruyor.

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!

İŞTE ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



