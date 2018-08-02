Çocuklar suyla dolan alt geçitte yüzdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sebze ve meyve hal girişindeki Ordu-Samsun kara yolu alt geçidi, her yağmur sonrasında su ile doluyor.

ÇOCUKLAR YAĞMUR SUYUNDA YÜZDÜ

Bölgede yağan sağanak yağmurun ardından yine alt geçitte biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü.

Sağlıklarını tehlikeye attıklarından habersiz çocuklar, biriken çamurlu suda yüzerek eğlendiler.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Yöre halkı ise her yağmurdan sonra alt geçitte bu sorunun yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almalarını istediler.



