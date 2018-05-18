İstanbul Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönülen kaza dün saat 18:00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde gerçekleşti.

KADININ ÇIĞLIĞI FACİAYI ÖNLEDİ

TIR sürücünün park etmeye çalıştığı aracın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan TIR'ın oyun oynayan çocukların üzerine doğru ilerlediğini gören bir kadının çığlığı, çocukları TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtardı.

BİNANIN GİRİŞ KATINA ÇARPARAK DURDU

Kazada can kaybı yaşanmazken 2 katlı binanın giriş katına çarparak durabilen TIR sürücüsü Enis Ateş, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloları ekiplerce kesilirken, doğal gaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğal gaz panosuna müdahale etti.

'ARABANIN FRENİ TUTMAYINCA PANİK YAPTIM'

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: "Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.







