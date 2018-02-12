Çocuklar Winx dünyası özel gösteriminde ünlü YouTuber Meryem Can’la buluştu!

Winx Club Bebeği alanlar 10 Şubat’ta gerçekleşen Winx Dünyası özel gösterimini soluksuz izledi. Galaya çocukların çok sevdiği ünlü YouTuber ve internet fenomeni Meryem Can da katıldı.

