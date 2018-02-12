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Çocuklar Winx dünyası özel gösteriminde ünlü YouTuber Meryem Can’la buluştu!

Winx Club Bebeği alanlar 10 Şubat’ta gerçekleşen Winx Dünyası özel gösterimini soluksuz izledi. Galaya çocukların çok sevdiği ünlü YouTuber ve internet fenomeni Meryem Can da katıldı.
 

Çocuklar Winx dünyası özel gösteriminde ünlü YouTuber Meryem Can’la buluştu!

Bu yıl Sony Çocuk kanalında çocukları yepyeni maceralarla buluşturan Winx Club, aynı zamanda eşsiz fırsatlar da sunuyor. Toyzz Shop Mağazaları’ndan Winx Club Bebeği alanlar 10 Şubat’ta gerçekleşen Winx Dünyası özel gösterimini soluksuz izledi. Galaya çocukların çok sevdiği ünlü YouTuber ve internet fenomeni Meryem Can da katıldı.
 
Dünyanın en önemli lisans markalarından Winx Club çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu yıl ‘Yetenek Avı’ konseptiyle her zaman olduğu gibi perilerin ‘iyilik mücadelesine’ vurgu yapan Winx Club, özel kampanyasıyla da çocukların yüzünü güldürdü.

Winx Club Bebeklerini Türkiye’yeye getiren Adore Oyuncak tarafından düzenlenen özel gösterim 10 Şubat’ta Akmerkez Cinema Pink’te gerçekleştirildi. 



Winx Perileri Bloom, Stella, Flora, Layla, Miusa ve Tecna’nın sihirli dünyada geçen maceralarının soluksuz izlendiği özel gösterimde, bu sezon Winx Dünyası’nın açılış şarkısını da seslendiren ünlü YouTuber Meryem Can çocuklarla bir araya geldi, onlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu yıl çizgi film serisini yayınlayan televizyon kanalı Sony Çocuk’un da destek verdiği galada Winx Perileri ve küçük workshoplarla çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Web Sitesi : https://www.winxclub.com/tr/

Facebook: https://www.facebook.com/WinxClubTurkiye/

Instagram: https://www.instagram.com/winxclub/
 
 


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