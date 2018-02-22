Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor



'ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN BİLİNÇLENMESİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK'

Adana'da 4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa en üst sınırdan ceza istemi!



'İYİ HALE SIĞINMANIN ÖNÜ KESİLECEK'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan cinsel istismar açıklaması



'DEĞİŞİKLİK GÜNDEME GELEBİLİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den cinsel istismar haberlerine çok sert açıklama

Anne-babalar bu habere dikkat! Çocuklar cinsel istismarı neden söyleyemez?

Çocuk bedenini korumak

Haber Merkezi

Programda söz alan, hükümetin çalışmasını yaptığı çocuklara cinsel istismar cezalarındaki değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.Selvi, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "Bazı mahkemeler iyi hal indirimi uyguluyor bazıları uygulamıyor. Bu toplumda tepki oluşturuyor. Çalışmada ayrıca yaş tasnifi de getiriliyor. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak. 18'e çekilmesi konusunda da teklif var. Ayrıca mağdurların korunması, çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi konusunda da çalışmalar yürütülecek.Komisyon bu çalışmaları süratle yapıp Cumhurbaşkanı'na götürücek ve gereken adımlar atılacak.'AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bugün cinsel istismarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olmayacağını kaydeden Mahir Ünal, iyi hale sığınmanın önünün kesileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsel istismarı kapsayan suçlar için anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin soruya, "Şu anda mevcut yasalar içinde idam cezası yok. Bir değişiklik yapılabilmesi için ana muhalefetin de destek vermesi gerekir. İdamla ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, bunlar bir anayasal düzenleme ile gündeme gelebilir.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, gündemden düşmeyen çocuk istismarı haberlerine sert çıktı,"Kim çocukların hakkını inkar etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ye da darağacına gönderilmelidir. Sübyancı şerefsizler iki cihanda hasmımızdır. Parti olarak yapılacak her düzenlemeye destek vereceğimizi açıklıyorum" dedi.