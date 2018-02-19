Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

CEZALAR ARTACAK



BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ



TÜRKİYE'Yİ SARSAN OLAY

Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

Mehmet Nuri Turan

Beştepe’de Erdoğan başkanlığında yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şunları söyledi:“Çocuklarımızın korunması hususu Bakanlar Kurulumuzda detaylı şekilde görüşülmüş, değerlendirilmiş ve sonucunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’dan oluşan bir komisyon kurulmuştur.Komisyonun kuruluş amacı çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar aldığımız bütün tedbirlerin gözden geçirilerek bundan sonra daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu çalışmak ve en kısa sürede hükümetimize bir yasal ve idare açıdan yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacaktır.Cezaların arttırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak yasak düzenleme gerektiren hususlar TBMM’de yasalaştırılacak, idari tedbirlerle yapılabilecek hususlarda gerekli idari düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.Her türlü suça, ahlaksızlığa saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Çocuklarımıza dönük cinsel istismar suçları başta olmak üzere pek çok suçun işlenmesini tamamen ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla başarılabilecek bir husus değildir.Hep beraber bu suçla, suçun failleriyle çocuklarımıza saldıran çocuklarımızı mağdur eden kişilerle mücadele etmeliyiz. Ev ev, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz.Evimizde, okulumuzda, mahallemizde, işyerimizde, üniversitemizde, Meclisimizde, hükümetimizde hasılı her yerde birlikte mücadele etmeli, bu konuda farkındalığı, duyarlılığı birlikte arttırmalıyız, bilinçlenmeyi birlikte sağlamalıyız. Sadece cezalarla bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi lazım. Elbette en ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır. Bu düzenleme içinde de cezaların arttırılması konusu ayrıca ele alınacak.12 yaşını doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek. Başka da düzenlemeler mutlaka bu rapor sonucunda hayata geçirilecektir.Ama bu işin bir boyutu yani çocuklarımız istismar edildikten sonra devreye giren boyutu. Bunun caydırıcı yönü var, ama bizim bu suçları önleyici ve bu tür suçlara karşı çocuklarımızı koruyucu adımları atmaya hepimizin özen göstermesi lazım. Burada da sorumluluk 80 milyon insanımızın tamamına aittir. Birlikte bu tür sapıklarla bu tür suçlularla bu tür eğilimi olan kişilerle birlikte mücadele etmeliyiz. Birlikte mücadele edersek elde edemeyeceğimiz netice yoktur.”Adana’da geçen cumartesi sokak düğününde eğlenen 4 yaşındaki B.Ç. yoruldu. Annesi küçük kızı düğün evinde uyutup dışarı çıktı. Düğüne katılan komşulardan evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20) eve girip küçük kıza tecavüz etti.