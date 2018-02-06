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Çocuklara matematiği sevdiren yöntem

"Her çocuk matematik öğrenebilir" diyen Yön Koleji Matematik Öğretmeni Y. Emre Yılmaz, "Öncelikle neden matematik öğrenilmesi gerektiğini çocuklarımıza anlatıyoruz. Derslerde günlük hayattan örnekler vererek çocuklarımıza matematiği sevdiriyoruz" dedi

06 Şubat 2018, Salı 09:52
Çocuklara matematiği sevdiren yöntem
Yön Koleji Matematik Öğretmeni Y. Emre Yılmaz, matematiğin doğuştan gelen bir yetenek ya da zeka göstergesi olmadığını vurgulayarak, “Her çocuk matematik öğrenebilir” dedi. 21. yüzyılda matematik bilgisi olmadan normal bir yaşamın sürdürülemeyeceğini anlatan Y. Emre Yılmaz, “Matematik de diğer dersler gibi öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre az ya da çok öğretilmelidir. Çocuklara matematiği sevdirmek için öncelikle matematiğin ne olduğunu, sonra da neden öğrenilmesi gerektiğini doğru bir şekilde açıklamak gerekir” diye konuştu. 

'GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLER VERMEK ŞART'

Matematik öğretim sürecinin günlük hayatla ilişkilendirilmesinin şart olduğunu kaydeden Y. Emre Yılmaz, şöyle devam etti: "Dersteki örnekleri hayatın içinden seçmek, öğrencilerin matematiği içselleştirmelerine ve önemini anlamalarına önemli katkı sağlar. Çocuk evine alınan eşyanın, malzemenin, gıdanın, yediği ekmeğin fiyatlarını bilmezken, oturduğu yerin kaç̧ metrekare olduğunu ölçemezken, sınıfta tahtada bir musluğun bir havuzu kaç dakikada boşalttığını bilmesi ona matematik dersinin gerekli olduğunu anlatamaz.”

'DOĞUŞTAN GELEN YETENEKLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARIR'

“Neden matematik öğreniyoruz?” sorusunun cevabını ise Y. Emre Yılmaz şu şekilde verdi: “Daha çok bilmek ve daha çok anlayabilmek için matematik öğreniyoruz. Matematik öğrencilerin; kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip olması için bir araçtır. Matematik bireyin doğuştan getirdiği yeteneklerinin ortaya çıkmasını, geliştirilip kullanılmasını sağlar."



Emre Yılmaz, matematik öğretimi ile ilgili "Ders içinde öğrencilerimizin her birinin fikir yürüterek, çözüm üreterek, yorum yaparak katkı sağlamasına imkan veriyoruz. Değişik modelleme ve materyallerle derslerimizi zenginleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.
 


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