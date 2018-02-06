Çocuklara matematiği sevdiren yöntem

'GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLER VERMEK ŞART'

'DOĞUŞTAN GELEN YETENEKLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARIR'

Senim Tanay

Yön Koleji Matematik Öğretmeni Y. Emre Yılmaz, matematiğin doğuştan gelen bir yetenek ya da zeka göstergesi olmadığını vurgulayarak, “Her çocuk matematik öğrenebilir” dedi. 21. yüzyılda matematik bilgisi olmadan normal bir yaşamın sürdürülemeyeceğini anlatan Y. Emre Yılmaz, “Matematik de diğer dersler gibi öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre az ya da çok öğretilmelidir. Çocuklara matematiği sevdirmek için öncelikle matematiğin ne olduğunu, sonra da neden öğrenilmesi gerektiğini doğru bir şekilde açıklamak gerekir” diye konuştu.Matematik öğretim sürecinin günlük hayatla ilişkilendirilmesinin şart olduğunu kaydeden Y. Emre Yılmaz, şöyle devam etti:“Neden matematik öğreniyoruz?” sorusunun cevabını ise Y. Emre Yılmaz şu şekilde verdi: “Daha çok bilmek ve daha çok anlayabilmek için matematik öğreniyoruz. Matematik öğrencilerin; kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip olması için bir araçtır. Matematik bireyin doğuştan getirdiği yeteneklerinin ortaya çıkmasını, geliştirilip kullanılmasını sağlar."Emre Yılmaz, matematik öğretimi ile ilgili "Ders içinde öğrencilerimizin her birinin fikir yürüterek, çözüm üreterek, yorum yaparak katkı sağlamasına imkan veriyoruz. Değişik modelleme ve materyallerle derslerimizi zenginleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.