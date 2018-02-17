Çocuklara sebze sevdirmenin ipuçları

Çocuğunuzla konuşun
Yapmanız gereken ilk şey çocuğunuzla konuşup sağlığı ve büyümesi konusunda bilgiler vererek bunun ne kadar önemli olduğunu ona anlatmak. Sağlığının sizin için önemini ve sağlıklı büyüyebilmesi için sebze yemesi gerektiğini anlamasını sağlayın. İlk denemenizde olmasa da zaman içinde sizi dinlemeye başlayacaklardır.
Renklerden faydalanın
Çocuklar meyve suyu içmeyi çok severler, ancak meyve suları içerdikleri yapay şeker yüzünden çocuklar için en zararlı içeceklerdendir. Evde hazırlayacağınız sebze ve meyve suları canlı ve parlak renkleriyle çocukların hoşuna gidecektir.
Tabağına resimler yapın
Havuçtan burunlar, domatesten ağızlar, mısırdan dişler yaparak çocukların tabaklarını onların seveceği şekilde süsleyin. Tabağında hoşuna gidecek şekiller, gülen suratlar gören çocuğunuz daha önce yemediği sebzeleri zevkle yemeye başlayacaktır.
Sebzeleri cazip hale getirin
Çocuklarınızın sevdiği yemekleri herkesden iyi siz bilirsiniz. Yemelerini istediğiniz ama sevmedikleri sebzeleri sevdikleri patates kızartmesı, köfte gibi yemeklerin yanında servis etmeyi deneyin. Böylece onları da yemesi gerektiğini yemekten keyif alarak öğrenecektir.
Yemek yaparken oyun oynayın
Etrafın kirleneceği, ortalığa bir şeylerin dökülüp saçılacağı kaygısına kapılmaktan vazgeçin. Yemek yaparken çocuğunuzu da yanınıza alın. Sebzeleri ona tanıtın, ne kadar renkli ve eğlenceli olduklarını anlatarak sebzeleri birlikte pişirin.
Tadını bilmeden vazgeçmesine izin vermeyin
Çocukların çoğu duyduklarından ve yetişkinleri taklit etmekten dolayı sebzelerin tadına bile bakmadan yemeyi reddederler. Oysa yemek zevkimiz ve damak tadımız çocuklukta gelişir. Sebzelerin tadını bilmeden vazgeçmelerini engelleyin, tadlarına bakmalarını sağlayın.
Kandırmak son çare olmalı
Renkli sebzelerle yapacağınız tuzlu kek ve çörek gibi yiyecekleri çocuklarınıza farklı isimler söyleyerek yedirmeyi deneyebilirsiniz. Tadını sevip alıştıktan sonra yemeleri daha kolay olacaktır.
Çocuklara sebzeleri sevdirecek 7 tarif
Gözde Hatunoğlu