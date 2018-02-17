Çocuklara sebze sevdirmenin ipuçları



Çocuğunuzla konuşun

Renklerden faydalanın





Tabağına resimler yapın

Sebzeleri cazip hale getirin

Yemek yaparken oyun oynayın

Tadını bilmeden vazgeçmesine izin vermeyin

Kandırmak son çare olmalı

Çocuklara sebzeleri sevdirecek 7 tarif

Gözde Hatunoğlu

Yapmanız gereken ilk şey çocuğunuzla konuşup sağlığı ve büyümesi konusunda bilgiler vererek bunun ne kadar önemli olduğunu ona anlatmak. Sağlığının sizin için önemini ve sağlıklı büyüyebilmesi için sebze yemesi gerektiğini anlamasını sağlayın. İlk denemenizde olmasa da zaman içinde sizi dinlemeye başlayacaklardır.Çocuklar meyve suyu içmeyi çok severler, ancak meyve suları içerdikleri yapay şeker yüzünden çocuklar için en zararlı içeceklerdendir. Evde hazırlayacağınız sebze ve meyve suları canlı ve parlak renkleriyle çocukların hoşuna gidecektir.Havuçtan burunlar, domatesten ağızlar, mısırdan dişler yaparak çocukların tabaklarını onların seveceği şekilde süsleyin. Tabağında hoşuna gidecek şekiller, gülen suratlar gören çocuğunuz daha önce yemediği sebzeleri zevkle yemeye başlayacaktır.Çocuklarınızın sevdiği yemekleri herkesden iyi siz bilirsiniz. Yemelerini istediğiniz ama sevmedikleri sebzeleri sevdikleri patates kızartmesı, köfte gibi yemeklerin yanında servis etmeyi deneyin. Böylece onları da yemesi gerektiğini yemekten keyif alarak öğrenecektir.Etrafın kirleneceği, ortalığa bir şeylerin dökülüp saçılacağı kaygısına kapılmaktan vazgeçin. Yemek yaparken çocuğunuzu da yanınıza alın. Sebzeleri ona tanıtın, ne kadar renkli ve eğlenceli olduklarını anlatarak sebzeleri birlikte pişirin.Çocukların çoğu duyduklarından ve yetişkinleri taklit etmekten dolayı sebzelerin tadına bile bakmadan yemeyi reddederler. Oysa yemek zevkimiz ve damak tadımız çocuklukta gelişir. Sebzelerin tadını bilmeden vazgeçmelerini engelleyin, tadlarına bakmalarını sağlayın.Renkli sebzelerle yapacağınız tuzlu kek ve çörek gibi yiyecekleri çocuklarınıza farklı isimler söyleyerek yedirmeyi deneyebilirsiniz. Tadını sevip alıştıktan sonra yemeleri daha kolay olacaktır.