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Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairede çocuklar çakmakla oynarken yangın çıktı. 3 çocuk ile yatalak durumdaki kadın dumandan etkilenerek hastanelere götürüldü

06 Ocak 2018, Cumartesi 17:04
Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı!
Antalya Manavgat'taki bir apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan yatalak yaşlı kadın ile 3 çocuk itfaiye ekipleri ve komşular tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Evde büyük hasar meydana geldi.

OYUNCAK AYIYLA OYNAMAK İSTERKEN TUTUŞMUŞ

Çevredeki bir kadın, evdeki çocuklardan birinin oyuncak ayı ve çakmakla oynadığını belirterek, "Poşetin içindeki oyuncak ayıyla oynayayım derken yakıyor. Sonra her yer tutuşuyor" dedi.

Mithat ABAKAN/DHA


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