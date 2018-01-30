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Çok kolay ve pratik sağlıklı ev yapımı fıstık ezmesi tarifi

Kaçamak yaparken sağlıktan vazgeçmemek için hazırlanması çok kolay pratik fıstık ezmesi tarifi sizler için. 

30 Ocak 2018, Salı 15:51
Çok kolay ve pratik sağlıklı ev yapımı fıstık ezmesi tarifi

Hem kahvaltılarda hem de canımız tatlı çektiğinde kaçamak yapmak için kaşık kaşık bile olsa yemeğe bayıldığımız fıstık ezmesini evde hazırlamak düşündüğünüzden daha kolay. marketten hazır alınan fıstık ezmelerinin içindeki katkı maddeleri ve özellikle de şeker eklemeden hazırladığınız zaman çok daha sağlıklı olacak bu tarifi içerdiği yoğun enerji, vitamin ve proteinle hem çocuklarınız hem de sizin için sağlıklı bir alternatif olacak. 

Ev yapımı fıstık ezmesi tarifi malzemeler:
 500 gram tuzsuz yer fıstığı 
3 yemek kaşığı pekmez ya da bal
 1 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 tutam tuz 
1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi



Ev yapımı fıstık ezmesi tarifi hazırlanışı:
Fıstıkların kabuklarını soyun. Soyduğunuz fıstıkları bir tavaya koyun ve 6-7 dakika kavurun. Isınan fıstıkları mutfak robotuna koyun. Sıcağın etkisiyle püre haline gelmeleri çok daha kolay olacaktır. Püre kıvamına gelen fıstıkların için diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız fıstık ezmesini temiz bir kavanoza koyup oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.

 


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