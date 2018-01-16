Çok önemli uyarı: Sadece yerleri değil, yatağı da süpürün (16 Ocak Dünya Hijyen Günü)

NORMAL SÜPÜRGELER TEMİZLİKTE TERCİH EDİLMELİ Mİ?

'YERLERİ SÜPÜRMEK YETMEZ, YATAĞI DA SÜPÜRÜN'

İşte mite'ların yani ev tozu akarlarının mikroskobik görüntüsü

Senim Tanay

Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıiçin yaptığı açıklamada alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileler için basit ve uygulanabilir tedbirler almak bu sıkıntılı sürecin yönetiminde çok değerlidir. Alerjiye sebebiyet veren etkenlerin ortamdan uzaklaştırılması hastalığın tedavisi için detay değil, olması gerekendir” dedi.Dr. Ahmet Yıldırım alerjik çocuğu olan ailelere evlerini haftada 3 kez emiş gücü yüksek temizlik robotlarıyla temizlemelerini önerdi.Normal bir süpürge ile temizlik yapılırken alerjiye yol açan toz ve ev tozu akarların yani mite’ların ortama yeniden salındığının altını çizen Dr. Ahmet Yıldırım "Süpürge yerine kiri ve tozu suya çekip filtreleyen temizlik robotları kullanılmalı” diye konuştu.Dr. Ahmet Yıldırım, yerlerin süpürülmesi kadar çocuğun oturduğu ve özellikle uyuduğu yerlerin de dikkatle temizlenmesi gerektiği ifade etti.şeklinde konuşan Dr. Yıldırım çocuktaki şikayetlerin azalmasının yaşam kalitesi, iştah, uyku düzeni, akademik başarı gibi pek çok konuda olumlu etki göstereceğini de söyledi.