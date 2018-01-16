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Çok önemli uyarı: Sadece yerleri değil, yatağı da süpürün (16 Ocak Dünya Hijyen Günü)

16 Ocak Dünya Hijyen Günü dolayısıyla uzmanlar tavsiyede bulundu: "Çocuğunuz alerjik rahatsızlıklara sahipse evinizi haftada 3 kez, yarım saat temizlik robotu ile süpürün. Halının yanı sıra yatak ve yorgan da sık sık süpürülüp ev tozu akarlarından arındırılmalı. Yaz-kış demeden evi mutlaka havalandırın"

16 Ocak 2018, Salı 14:01
Çok önemli uyarı: Sadece yerleri değil, yatağı da süpürün (16 Ocak Dünya Hijyen Günü)
Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım 16 Ocak Dünya Hijyen Günü için yaptığı açıklamada alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileler için basit ve uygulanabilir tedbirler almak bu sıkıntılı sürecin yönetiminde çok değerlidir. Alerjiye sebebiyet veren etkenlerin ortamdan uzaklaştırılması hastalığın tedavisi için detay değil, olması gerekendir” dedi.

NORMAL SÜPÜRGELER TEMİZLİKTE TERCİH EDİLMELİ Mİ?

Dr. Ahmet Yıldırım alerjik çocuğu olan ailelere evlerini haftada 3 kez emiş gücü yüksek temizlik robotlarıyla temizlemelerini önerdi.

Normal bir süpürge ile temizlik yapılırken alerjiye yol açan toz ve ev tozu akarların yani mite’ların ortama yeniden salındığının altını çizen Dr. Ahmet Yıldırım "Süpürge yerine kiri ve tozu suya çekip filtreleyen temizlik robotları kullanılmalı” diye konuştu.

'YERLERİ SÜPÜRMEK YETMEZ, YATAĞI DA SÜPÜRÜN'

Dr. Ahmet Yıldırım, yerlerin süpürülmesi kadar çocuğun oturduğu ve özellikle uyuduğu yerlerin de dikkatle temizlenmesi gerektiği ifade etti.

"Alerjik sorunları olan bir çocuğa sahipseniz evinizi haftada en az 3 kez, 30 dakika süre ile süpürmeniz gerekir. Süpürgenizin ortam havasını da temizlemesi önemlidir. Sıradan süpürgeler emdikleri tozun büyük bir kısmını tekrar ortama verirler. Temizlik robotları hem ortamı temizler hem de tozu havaya vermediği için havanın da temizlenmesini sağlar. Oda süpürüldükten sonra ise yaz-kış mutlaka havalandırılmalıdır.


İşte mite'ların yani ev tozu akarlarının mikroskobik görüntüsü

Ayrıca halı dışında perde, oyuncak, yatak, yorgan, yastık gibi toz akarlarının yaşam alanı olabilecek yerleri temizlemesi de önemli. Alerjik çocuğun yatağı ve battaniyesi mutlaka sık sık temizlik robotu ile süpürülmeli. Birkaç kullanımdan sonra ev ortamında havanın değiştiğini ve çocuğun şikayetlerinin azaldığı gözlenecek" şeklinde konuşan Dr. Yıldırım çocuktaki şikayetlerin azalmasının yaşam kalitesi, iştah, uyku düzeni, akademik başarı gibi pek çok konuda olumlu etki göstereceğini de söyledi.


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