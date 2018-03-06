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Çok önemli uyarı: Tükettiğimiz balların üçte biri sahte (Gerçek bal nasıl anlaşılır?)

Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, 2017 yılında 7,9 milyonu aşkın kovandan toplam 105 bin 727 ton bal elde etti. "2017 yılında ülke olarak ürettiğimizden daha çok bal tükettik" diyen ETABAL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy "Tüketilen balların yüzde 25-30’u sahteydi. İnsan sağlığını hiçe sayan üretime karşı sürekli bilinçlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu

06 Mart 2018, Salı 14:59
Çok önemli uyarı: Tükettiğimiz balların üçte biri sahte (Gerçek bal nasıl anlaşılır?)
Kimi zaman sağlık için kimi zaman güzellik için başvurduğumuz bal, günümüzde büyük tartışmaların da merkezinde bulunuyor. Neden mi? Çünkü sağlıklı kalmak ve sağlıklı olmak için aldığımız balların önemli bir kısmı sahte.

ETABAL’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Türkiye, sahip olduğu kovan sayısı ve üretimi ile bal konusunda dünya ikincisi. Ancak ülke olarak sahte bal yiyoruz. Markette satılan balların üçte biri sahte. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bal Paketleyicileri İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği de söylüyor" dedi.  

2017'DE SAHTE BAL ÜRETTİK

2017 yılında resmi verilere göre 7,9 milyonu aşkın kovandan toplam 105 bin 727 ton bal elde edildiğini ve bunun 3 bin 623 tonunun yurt dışına satıldığını dile getiren Ahmet Bağran Aksoy açıklamalarına şöyle devam etti: "2017 yılında ülke olarak ürettiğimizden daha çok bal tükettik. Ne yazık ki tükettiğimiz balların yüzde 25-30’u sahteydi. Şifa bulmak için bal alan halkımız mağdur edildiği gibi sağlığıyla da oynandı. Bu sadece bu yılın sorunu değil. Yıllardır bu durum yaşanıyor. 2017 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 25 firmanın sahte bal ürettiğini ve ürünlerine el konulduğunu açıkladı. Bu bakanlığın tek başına yapabileceği bir şey değil. Sektör olarak birlikte mücadele etmeliyiz. Çözümler geliştirmeli ve 2018’den itibaren bunu sistemli bir şekilde hayata geçirmeliyiz.”

'GERÇEK BALI SEÇMESİNİ BİLMİYORUZ'

Sonbahar, kış ve ilkbahar döneminde bal tüketiminde ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Ahmet Bağran Aksoy, “İnsanlarımız balın doğal antibiyotik olduğunu, çok güçlü bir antioksidan olduğunu, glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluştuğunu biliyorlar. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olduğunu biliyorlar. Öksürüğe, uykusuzluğa, astım ve bronşit hastalıklarına iyi geldiğini biliyorlar. Ancak 20 liraya satılan bala temkinli yaklaşmaları gerektiğini bilmiyorlar” diye konuştu.

GERÇEK BAL NASIL ANLAŞILIR?

Ahmet Bağran Aksoy bal alırken dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:

• Ucuz baldan uzak durun.

• Bal kavanozlarının arkasındaki içerik bölümünü mutlaka okuyun.

• Balın hiçbir koruyucu maddeye ihtiyaç duymadığını bilin. Yani balın son kullanma tarihi yoktur, raf ömrü yoktur. Nemden uzak tuttuğunuz vakit balın ömrü 5 bin yıldan fazladır.

• Çok tatlı ballardan uzak durun.  

•  Bir bardak sıcak su içerisine konulacak 1 tatlı kaşığı bal suyla hemen etkileşime geçmez yani suyun içinde hemen dağılmaz.

•  Gerçek bal, kristalize olur ve donar ama bu demek değildir ki her donan bal da gerçek baldır. Bunu anlamak için iyi bir bal gurmesine danışarak en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

•  Gerçek, katkısız bal ateşe dayanıklıdır ve kolay kolay yanmaz.

•  Ayrıca balı yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa o bal gerçek baldır. Buna dikkat edin.



 


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