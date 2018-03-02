15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Çok sayıda sosyal medya hesabı takibe alındı

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekâtı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda sosyal medya hesabı takibe alındı
Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti. Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
F-16'lar Afrin için Diyarbakır'dan havalandı

F-16'lar Afrin için Diyarbakır'dan havalandı
Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için uyarı
Kızının ölümüne tanık oldu, baygınlık geçirdi

Kızının ölümüne tanık oldu, baygınlık geçirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan tartışma yaratan ifadeleri için açıklama

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan tartışma yaratan ifadeleri için açıklama
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Dün 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina bugün kendiliğinden çöktü

Dün 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina bugün kendiliğinden çöktü
FETÖ'nün sözde Rize il imamı tutuklandı

FETÖ'nün sözde Rize il imamı tutuklandı
Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den Afrin açıklaması

Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den Afrin açıklaması
Erzurum'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'da 4 terörist etkisiz hale getirildi