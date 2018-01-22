Çok sayıda tank ve zırhlı araç Suriye sınırına sevk edildi



VATANDAŞLARDAN ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

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Gizem Yetil

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden sınıra askeri sevkiyat sürüyor.Takviye olarak gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine hareket etti.Vatandaşlar sevkiyat sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.Bu arada, TSK'ya bağlı sınır birlikleri de sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.