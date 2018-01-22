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Çok sayıda tank ve zırhlı araç Suriye sınırına sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da konuşlandırılan çok sayıda tank ve zırhlı araç, Suriye sınırına gönderildi
 

22 Ocak 2018, Pazartesi 19:22
Çok sayıda tank ve zırhlı araç Suriye sınırına sevk edildi
Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden sınıra askeri sevkiyat sürüyor.


VATANDAŞLARDAN ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ


Takviye olarak gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine hareket etti.

Vatandaşlar sevkiyat sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu. 

Bu arada, TSK'ya bağlı sınır birlikleri de sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.




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