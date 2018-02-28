15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Çok tartışılan HÖH artık yok

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen, sokaklarda dolaşan HÖH yazılı araçlarla tartışma konusu olan, bireysel silahlanmaya gittikleri iddiaları Meclis'e taşınan Halk Özel Harekâtı (HÖH) isimli dernek kapatıldı.

28 Şubat 2018, Çarşamba 11:12
Çok tartışılan HÖH artık yok
HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini  kapattık” dedi.

Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi. (Hürriyet)

‘ÜRKÜTÜCÜ İSMİMİZ OLABİLİR AMA…‘


Halk Özel Harekat Derneği Genel Başkanı Fatih Kaya, bir süre önce yaptığı açıklamada Halk Özel Harekat diye bir şey olmadığını Halk Özel Harekat Derneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir operasyonel güçmüşüz gibi algılanmak bizi üzdü. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz’u unutturmamak tek amacımız. Ürkütücü ismimiz olabilir ama bizim amacımız budur."


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