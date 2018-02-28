Çok tartışılan HÖH artık yok

‘ÜRKÜTÜCÜ İSMİMİZ OLABİLİR AMA…‘

Erdinç Şahin

Genel Başkanı, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin ismininçağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.Kaya,kurduklarını, bunun da sadece’da faaliyet gösterdiğini söyledi. (Hürriyet)Halk Özel Harekat Derneği Genel Başkanı Fatih Kaya, bir süre önce yaptığı açıklamada Halk Özel Harekat diye bir şey olmadığını Halk Özel Harekat Derneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:“Bir operasyonel güçmüşüz gibi algılanmak bizi üzdü. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz’u unutturmamak tek amacımız. Ürkütücü ismimiz olabilir ama bizim amacımız budur."