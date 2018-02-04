Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı

Bir GSM şirketi, kimsenin anlam veremediği bir faturalandırma vakasına konu oldu. Hizmet vermediği bir bölgede yaşayan kadına ciddi bir fatura çıkaran şirkette kadına dair herhangi bir kayır dahi bulunmuyordu

Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı
GSM şirketlerinin bazı müşterilerine yaşattığı mağduriyete artık insanlarda alışmaya başladı. Özellikle faturalandırma konusunda kullanıcılarına sorunlar yaşatan GSM şirketleri, birçok kullanıcısını zor duruma soktu ve sokmaya da devam ediyor.

Amerikalı Comcast şirketi tarihe geçecek bir skandala imza attı. Müşterisi olmayan hatta servis dahi sağlamadığı bir bölgede yaşan bir kişiye 1000 dolarlık fatura çıkardı ve kredi kartından faturayı tahsil etti.

ABD’de Kuzey Dakota’da yaşayan bir kadın, kredi kartından 1000 dolarlık fatura tahsil edilince şaşkına döndü. Olaya anlam veremeyen kadın bu GSM şirketi ile bir bağlantısı bulunmuyordu. Hatta kadını şaşırtan en büyük olay ise bu şirket kadının yaşadığı bölgede hizmet vermemesi idi. Ama şirket kadına 1000 dolarlık fatura çıkarmıştı.


GSM TARİHİNİN EN TUHAF FATURALANDIRMA VAKASI


Olayı duyan yerel medya organları da durumu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma sonucunda kadının kredi kartı bilgilerinin çalınmış olduğu ortaya çıktı. Fakat yine de firmanın bu kredi kartı bilgileri üzerinden hizmet vermediği bölgede yaşayan bir kadını kayıt edip fatura çıkarmasını kimse anlamlandıramadı.

Başlangıçta fatura tahsilatında hak talep eden Comcast şirketi yerel medyanın olayın üzerine gitmesi ile birlikte hak talep ettiği faturadan vazgeçtiğini açıkladı. Söz konusu kadının mağduriyetinin giderileceğini belirtti.

Bu olay medyanın araştırmaları sonucu çözüme kavuştu. Lakin GSM tarihinin en tuhaf faturalandırma vakası olarak geçti.


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