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Çöp toplayarak yeni yıla girdiler

Bilecik'te bir temizlik şirketinde çalışan görevliler, 2018 yılının ilk dakikalarını sokakları temizleyerek karşıladı

Çöp toplayarak yeni yıla girdiler
İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne atılan çöpleri temizleyen 10 yıllık temizlik işçisi Seray Tan, yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatte başlıyoruz süpürmeye. Saat 3'e kadar sokakları temizliyoruz. Yeni yıla çalışarak girdik. Allah'tan yeni yılda herkese sağlık ve huzur dilerim. Yeni yıla temizlik yaparak girdik." diye konuştu.

'İŞİMİZ ZOR YAPACAK BİR ŞEY YOK'


Aynı şirkette 8 yıldır çalışan 57 yaşındaki Süleyman Erdem ise 2 çocuk babası olduğunu kaydederek, "İşimiz tabii zor ama yapacak bir şey yok. Şimdi de eve gidip istirahat edeceğim." ifadesini kullandı.

AA
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