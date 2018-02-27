Çöpçatan uygulamasından buluştuğu kadını parçalara ayırarak katletti!

Japonya'da, bir çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı erkekle buluşmaya giden kadının, parçalara ayrılmış cesedi bulundu. Zanlı gözaltına alındı

27 Şubat 2018, Salı 13:15
Çöpçatan uygulamasından buluştuğu kadını parçalara ayırarak katletti!
Japonya’nın Osaka şehrinde polis yetkilileri, bir çöpçatan uygulamasında tanışarak buluştuğu ve 15 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğu belirlenen bir kadına ait vücut parçaları buldu. ABD vatandaşı olduğu açıklanan Yevgeniy Vasilievich Bayraktar isimli katil zanlısı gözaltına alındı.

Önce bir çantanın içine saklanmış kesik başı bulan polis, bir gün sonra ise genç kadına ait olduğu düşünülen kesik kol ve bacaklara ulaştı.
 

JAPON BİR KADINLA EVLENMEK İSTİYORMUŞ




Güvenlik kameraları incelenerek yapılan araştırmada, ismi henüz açıklanmayan 27 yaşındaki kadın ile katil zanlısının, kadın kaybolmadan önceki gece kiralık bir eve girerken kaydedilen görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde Bayraktar’ın elinde büyük poşetler taşıyarak daireye girip çıktığı da görüldü.

Bayraktar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Annesinin medyaya yaptığı açıklamaya göre 26 yaşındaki Bayraktar, "Japon bir kadınla evlenmek istiyordu".
 


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