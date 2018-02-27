Çöpçatan uygulamasından buluştuğu kadını parçalara ayırarak katletti!

JAPON BİR KADINLA EVLENMEK İSTİYORMUŞ

Nazlı Erdol

’nınşehrinde polis yetkilileri, bir çöpçatan uygulamasında tanışarak buluştuğu ve 15 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğu belirlenen bir kadına ait vücut parçaları buldu. ABD vatandaşı olduğu açıklananisimli katil zanlısı gözaltına alındı.Önce bir çantanın içine saklanmış kesik başı bulan polis, bir gün sonra ise genç kadına ait olduğu düşünülen kesik kol ve bacaklara ulaştı.Güvenlik kameraları incelenerek yapılan araştırmada, ismi henüz açıklanmayan 27 yaşındaki kadın ile katil zanlısının, kadın kaybolmadan önceki gece kiralık bir eve girerken kaydedilen görüntülerine ulaştı.Görüntülerde Bayraktar’ın elinde büyük poşetler taşıyarak daireye girip çıktığı da görüldü.Bayraktar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Annesinin medyaya yaptığı açıklamaya göre 26 yaşındaki Bayraktar, "Japon bir kadınla evlenmek istiyordu".