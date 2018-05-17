Çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı

Kuyucak ve çevresindeki yerleşim alanlarından toplanan çöplerin atıldığı Evlidağ mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe yol açtı.

ALEVLER ZEYTİNLİĞE SIÇRADI

Vahşi depolamanın yapıldığı çöp toplama alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler zeytinlik alana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu orman müdürlüğü ile büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler söndürme çalışmasına başladı.

Çöp toplama alanının yakınında bulunan bir hayvan çiftliğinde ise panik yaşandı. Hayvanlarının alev ve dumandan etkilenmemesi için çiftlik çalışanları da söndürme çalışmasına destek verdi.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen dört söndürme arazözü ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki itfaiye aracı yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Yapılan incelemede yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alanın yangından zarar gördüğü, iki küçükbaş hayvanın ise yanarak telef olduğu belirlendi.