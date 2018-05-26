Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Siyah-Beyazlı kulüpten toplam 3.6 milyon Euro alacak olan Vagner Love için Flamengo'nun ardından Corintihans da resmen devreye girdi.

Love'un transferi için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif eden Corintihans, Brezilyalı futbolcuya da iki yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon Euro önerdi