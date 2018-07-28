Çorlu'daki tren faciasında bir kişi daha yaşamını yitirdi

Çorlu'daki tren faciasında bir kişi daha yaşamını yitirdi Çorlu'daki tren faciasında yaralanan bir yurttaş daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi